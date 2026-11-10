Hamburg (ots) -Das NDR Vokalensemble stellt im Jahr seines 80. Geburtstags die Weichen für seine künstlerische Zukunft: Klaas Stok, seit der Saison 2018/2019 Chefdirigent des Ensembles, verlängert seinen Vertrag bis 2030. Gleichzeitig übernimmt die aus Norddeutschland stammende und in Hannover lebende Dirigentin Heide Müller von Januar 2027 bis zum Ende der Saison 2027/2028 die neu geschaffene Position der Ersten Gastdirigentin.Dominik Deuber, Leitung NDR Ensembles: "Ich freue mich sehr auf das, was vor uns liegt: darauf, gemeinsam neue künstlerische Wege zu erkunden, weiter zu wachsen und mit unserer Musik Menschen in Norddeutschland und darüber hinaus zu erreichen. Die Transformation vom NDR Chor zum Vokalensemble ist ein anspruchsvoller künstlerischer Prozess, den Klaas Stok mit seiner Erfahrung, Leidenschaft und Neugier entscheidend geprägt hat. Was mich begeistert, ist seine Vielseitigkeit: Klaas gestaltet die unverwechselbare Klangkultur unseres Ensembles, überzeugt als Dirigent großer Konzertprojekte mit Vokalensemble und Orchester und schafft es gleichzeitig, Menschen für das gemeinsame Singen zu begeistern. Diese Verbindung aus höchster künstlerischer Qualität, Offenheit und Neugier für die Musik ist ganz besonders. Umso schöner, dass wir diesen Weg mit Klaas weitere drei Jahre gemeinsam gehen werden. Und mit Heide Müller kommt eine zweite künstlerische Perspektive hinzu. Wir haben sie in mehreren Projekten als inspirierende Dirigentin erlebt und freuen uns, diese Zusammenarbeit zu vertiefen. Sie bringt ihre eigene Handschrift, ihre Ideen und Haltung mit. Genau diese Vielfalt künstlerischer Persönlichkeiten macht die Arbeit mit einem Ensemble so spannend und lebendig."Klaas Stok, Chefdirigent des NDR Vokalensembles: "Gemeinsam haben wir in den vergangenen acht Jahren viel erreicht und das künstlerische Profil des NDR Vokalensembles geschärft. Besonders schätze ich die außergewöhnliche musikalische Qualität, die stilistische Vielseitigkeit und die Offenheit des Ensembles für neue Wege. Mein Ziel ist es, die besondere Klangkultur des Ensembles weiterzuentwickeln, sein Repertoire zu erweitern und mit anspruchsvollen Programmen und neuen Konzertformaten auch künftig künstlerische Maßstäbe zu setzen."Heide Müller, Erste Gastdirigentin des NDR Vokalensembles: "Ich bin sehr glücklich und fühle mich geehrt, die Position der Ersten Gastdirigentin des NDR Vokalensembles zu übernehmen. Dieses außergewöhnliche Ensemble habe ich in den vergangenen Jahren als einen herzlichen, vielfältigen, ungemein engagierten und neugierigen Klangkörper kennengelernt. Mich begeistert die stilistische Vielfalt des Ensembles ebenso wie die Wärme und Tiefe seines Klangs, der viele Menschen berührt. Ich freue mich sehr darauf, künftig noch enger mit dem Ensemble zusammenzuarbeiten und seine künstlerische Entwicklung mitzugestalten."Alexandra Hebart, Katharina Sabrowski, Andreas Pruys, Vorstand des NDR Vokalensembles: "Klaas Stok steht für höchste musikalische Qualität und ist für unsere klangliche Entwicklung ein Glücksfall. Unsere lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit ist ein starkes Fundament und wir freuen uns sehr, dass er nun weitere drei Jahre mit uns herausragende Projekte gestalten kann. Mit der sehr gefragten Nachwuchsdirigentin Heide Müller wird zum ersten Mal die Position einer Ersten Gastdirigentin besetzt, worüber wir uns sehr freuen! Wir haben sie als mutige und innovative Musikerin erlebt und sind gespannt auf die kommenden Konzerte unter ihrer Leitung."Engagement für die nächste GenerationDie neu geschaffene Position der Ersten Gastdirigentin ist auch ein Bekenntnis zur Entwicklung von Dirigentinnen und Dirigenten der nächsten Generation. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit von Klaas Stok und Heide Müller mit Studierenden für Chormusik der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg: Diese haben bei Probenbesuchen die Gelegenheit für einen direkten Austausch.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6387257