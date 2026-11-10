München (ots) -Am 14. November steht mit dem Weltdiabetestag die Volkskrankheit Diabetes mellitus im Mittelpunkt. Wer Diabetes hat, weiß, wie wichtig regelmäßige Gesundheitsvorsorge ist. Blutzuckerwerte kontrollieren, Vorsorgetermine wahrnehmen und auf den eigenen Körper achten gehören für viele Menschen selbstverständlich zum Alltag. Hinzu kommt, dass Menschen mit Diabetes ein erhöhtes Risiko für weitere Infektionen und Krankheiten haben können. Dazu gehört auch Gürtelrose. Seit 2025 empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) die Gürtelrose-Impfung für Menschen mit erhöhtem Erkrankungsrisiko bereits ab 18 Jahren. Hierzu zählen auch Menschen mit Diabetes. Moderne Glukosesensoren zeigen, wie lange die Blutzuckerwerte im Zielbereich liegen. Diese sogenannte "Time in Range" kann Ärzten zusätzliche Hinweise darauf geben, ob Menschen mit Diabetes möglicherweise ein erhöhtes Risiko für Gürtelrose haben. Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) hat Impfungen fest in ihren aktualisierten Therapieempfehlungen für Typ-2-Diabetes verankert."Menschen mit Diabetes haben grundsätzlich ein erhöhtes Risiko für Infektionskrankheiten. Es ist enorm wichtig, dass wir vorbeugende Maßnahmen ergreifen." Dr. Dietrich Tews, Facharzt für Innere Medizin & Diabetologe im Diabeteszentrum Gelnhausen.Diabetes kann das Immunsystem belastenDie meisten Menschen erkranken in ihrer Kindheit an Windpocken. Die Bläschen heilen wieder ab, man fühlt sich wieder gesund. "Aber in Wirklichkeit sind die Viren immer noch im Körper. Sie schlummern in unseren Nervenzellen", erklärt der Diabetologe. Ein fittes Immunsystem hält die Viren dort in Schach. Wenn wir älter werden, wird unser Immunsystem schwächer. Und dann kann die Krankheit wieder ausbrechen, und zwar als Gürtelrose. "Menschen mit einem gesunden Immunsystem schaffen es, das Virus in den Nervenzellen zu halten, sodass es nicht zum Ausbruch kommt", so Dr. Tews. "Bei Menschen mit einem eingeschränkten Immunsystem ist das anders. Dazu zählen vor allem ältere Menschen sowie Menschen mit chronischen Erkrankungen."- Menschen mit Diabetes haben im Vergleich zu Menschen ohne Diabetes ein um bis zu 45 Prozent erhöhtes Risiko, eine Gürtelrose zu entwickeln. Das ist jeder Zweite.- Die Wahrscheinlichkeit, dass sich infolge der Gürtelrose-Erkrankung eine Post-Zoster-Neuralgie entwickelt, ist bei Menschen mit Diabetes um 18 Prozent erhöht.[i]- Gleichzeitig kann sich eine Gürtelrose auch negativ auf den Diabetes und die Blutzuckerwerte auswirken.Gürtelrose kann lang anhaltende Nervenschmerzen verursachenDie typischen Hautveränderungen einer Gürtelrose heilen meist innerhalb einiger Wochen ab. Was nicht ausheile oder deutlich länger brauche, sei der Nerv, der eigentlich die Ursache ist, erläutert Dr. Tews. Durch die Entzündung des betroffenen Nervs können die Schmerzen auch dann noch bestehen bleiben, wenn der Hautausschlag bereits verheilt ist. Eine mögliche Folge ist die sogenannte Post-Zoster-Neuralgie, bei der anhaltende Nervenschmerzen auftreten.Blutzuckerwerte können auf ein erhöhtes Gürtelrose-Risiko hinweisenRund 99 Prozent der Menschen mit Diabetes in Deutschland haben Typ-1- oder Typ-2-Diabetes. Das Risiko, an Gürtelrose zu erkranken, gilt für beide Diabetesformen gleichermaßen. Moderne Glukosesensoren ermöglichen es heute, die Blutzuckerwerte zu erfassen. Dabei spielt zunehmend die sogenannte Time in Range eine Rolle, also der Zeitraum, in dem sich die Glukosewerte innerhalb des Zielbereichs befinden. "Dadurch können wir viel besser beurteilen, wie stabil die Blutzuckerwerte im Tagesverlauf sind", sagt Dr. Tews. Die Time in Range wird immer wichtiger, auch wenn es darum geht, das Gürtelrose-Risiko bei Menschen mit Diabetes einzuschätzen. "Anhand dieser Daten lässt sich häufig schon früh erkennen, ob bei einer Person möglicherweise ein zusätzlich erhöhtes Risiko für Gürtelrose besteht", betont der Diabetologe.STIKO-EmpfehlungDie Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Impfung gegen Gürtelrose als Standardimpfung für alle Menschen ab 60 Jahren. Darüber hinaus wird sie seit 2025 für Personen mit erhöhtem Erkrankungsrisiko ab 18 Jahren empfohlen. Dazu zählen unter anderem Menschen mit bestimmten chronischen Grunderkrankungen wie Diabetes. "Es ist enorm wichtig, dass wir vorbeugende Maßnahmen ergreifen. Gürtelrose ist eine schwere Erkrankung, die wir nicht sehen wollen bei den Menschen und ganz besonders nicht bei denen, die von Diabetes betroffen sind. Da ist es sehr wichtig, dass man im Rahmen der Prävention ganz früh versucht, das zu verhindern, und das kann man heutzutage", so Dr. Tews.Über Dr. Dietrich TewsDr. med. Dietrich Tews ist Facharzt für Innere Medizin sowie Diabetologe, Lipidologe und Adiposiologe. Er ist Gründer und Ärztlicher Leiter des MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH und seit vielen Jahren in der ambulanten Diabetesversorgung tätig.DDG-Praxisempfehlungen zu Impfungen bei Typ-2-DiabetesIn den aktualisierten Praxisempfehlungen zur Therapie des Typ-2-Diabetes der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) sind Impfungen erstmals als fester Bestandteil der Behandlung verankert. Die Fachgesellschaft empfiehlt darin die zeitgerechte Durchführung aller Standard- und Indikationsimpfungen und befürwortet zudem - u. a. für die Impfung gegen Gürtelrose - eine gleichzeitige Verabreichung mit anderen Impfstoffen (Koadministration).Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt allen Personen ab 60 Jahren und Personen ab 18 Jahren mit erhöhtem Erkrankungsrisiko eine Impfung gegen Gürtelrose.Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter: www.guertelrose-wissen.de (https://guertelrose-wissen.de/guertelrose-risikofaktoren/diabetes/)NP-DE-HZU-ADVR-260046;10/2026[i] Poirrier J. E. et al., Diabetes Care 2022; 45 (11:2585-2593); Gaertner B. et al., Journal of Health Monitoring 2023 (3) 7-31.Pressekontakt:V. i. S. d. P.: Pia Clary, GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG,Prinzregentenplatz 9, 81675 München.Judith KönigAgenturkontaktTelefon: +49 221 9257 3840E-Mail: j.koenig[at]borchert-schrader-pr.deGlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Prinzregentenplatz 9, 81675 MünchenSitz der KG ist München Amtsgericht München HRA 78754Komplementärin:Allen Pharmazeutika Gesellschaft mbH, Sitz WienHandelsgericht Wien FN 93449 aGeschäftsführung: René JensenOriginal-Content von: GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39763/6387255