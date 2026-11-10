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zukunftsbilanzen.de
10.11.2026 06:46 Uhr
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Höhenflug und Dämpfer! Warum Rheinmetall Federn lässt, Hensoldt profitiert und dynaCERT als Wasserstoff-Pionier durchstarten möchte!

Der europäische Rüstungssektor steht vor einer Art Zerreißprobe und auch vor schwierigen Zeiten. Während das Branchenschwergewicht Rheinmetall trotz glänzender Margen über schmerzhafte Prognosekürzungen und unerwartete Projektverzögerungen stolpert, glänzen andere Verteidigungsspezialisten mit Rekordaufträgen wie z. B. Hensoldt mit einhergehend mit angehobenen Jahreszielen. Doch die großen Überraschungen für chancenorientierte Portfolios lauern oft abseits der ersten Reihe in zukunftsweisenden Nischentechnologien und sind naturgemäß auch deutlich spekulativer. dynaCERT versucht sich in einer engen charttechnischen Formation nach oben zu kämpfen und wartet auf den entscheidenden Befreiungsschlag. Dieser könnte aber schon bald folgen! Erfahren Sie nachfolgend bei welchen Aktien Einstiegschancen lauern und warum an der Börse jetzt vor allem ein kühler Kopf und Weitblick gefragt sind.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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