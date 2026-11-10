EQS-News: Medios AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Pressemitteilung
Medios erzielt solides Umsatzwachstum in anspruchsvollem Marktumfeld und bestätigt Jahresprognose
Berlin, 10. November 2026 - Die Medios-Gruppe ("Medios", ISIN: DE000A1MMCC8), ein europäischer Pharma-Services-Anbieter, hat ihren Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 6,7 % auf 1.633,0 Mio. € gesteigert (9M 2025: 1.530,0 Mio. €). Alle operativen Segmente trugen zum Wachstum bei.
Das EBITDA pre1 lag bei 66,7 Mio. € (9M 2025: 70,4 Mio. €); die EBITDA-pre1-Marge betrug 4,1 % (9M 2025: 4,6 %). Die Profitabilität war durch Preisrückgänge bei ausgewählten Produkten in der Arzneimittelversorgung und temporär höhere Materialkosten im internationalen Geschäft belastet.
Thomas Meier, Vorstandsvorsitzender der Medios AG: "Trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds wachsen wir in allen operativen Segmenten. Bei den Patientenindividuellen Therapien haben wir die EBITDA-pre1-Marge zum dritten Mal in Folge gegenüber dem Vorquartal verbessert. Dazu trägt die konsequente Umsetzung unseres Effizienzprogramms Avanti Medios! bei. Zudem vereinfachen wir mit unserer neuen Strategie Medios Next Level unsere Struktur und setzen bei Investitionen einen klaren Schwerpunkt auf den Ausbau unseres Compounding-Geschäfts."
Segmententwicklung: Umsatz über Vorjahresniveau
2 Für mehr Ergebnistransparenz wechselt Medios ab dem Geschäftsjahr 2027 von "EBITDA pre" zu einem neu definierten "EBITDA adjusted". Künftig werden Bereinigungen auf zwei klar definierte Kategorien begrenzt: M&A-Aufwendungen und Restrukturierungskosten.
----
Über Medios AG
www.medios.group
Kontakt
10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Medios AG
|Heidestraße 9
|10557 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 30 232 566 - 800
|Fax:
|+49 30 232 566 - 801
|E-Mail:
|ir@medios.group
|Internet:
|www.medios.group
|ISIN:
|DE000A1MMCC8
|WKN:
|A1MMCC
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200Z7Z09IHDBT2L23
|EQS News ID:
|2431178
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2431178 10.11.2026 CET/CEST