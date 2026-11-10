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Laut einer Studie von Reju halten über 80 % der niederländischen Verbraucher das Recycling von Kleidung für wichtig, aber weniger als die Hälfte glaubt, dass gespendete Kleidung auch tatsächlich recycelt wird



10.11.2026 / 07:10 CET/CEST

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PARIS, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Reju, das zielorientierte, führende Unternehmen im Bereich der Textilregeneration, hat eine Studie unter mehr als 1.000 niederländischen Verbrauchern durchgeführt, um deren Einstellung zu Textilabfällen und Recycling zu verstehen. Reju konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für das Recycling von gebrauchten Polyestertextilien und aus dem Abfallstrom gewonnenem PET. Die Vision des Unternehmens ist es, eine Welt zu schaffen, die auf Langlebigkeit ausgelegt ist, mit der Mission, ein geschlossenes Kreislaufsystem für Textilien zu entwickeln, das die Wiederverwendung von Textilien ermöglicht und das traditionelle lineare Entsorgungsmodell überflüssig macht. Nach der Bekanntgabe im Mai 2025, dass der Chemelot Industrial Park in Sittard-Geleen, Niederlande, der Standort für das erste industrielle Sanierungszentrum sein wird, präsentiert Reju die folgenden Ergebnisse. Die Umfrage zeigt, dass das Vertrauen der Verbraucher in das derzeitige Recyclingsystem weiterhin begrenzt ist. Während 82,7 % der niederländischen Verbraucher das Recycling von Kleidung für wichtig halten, glaubt weniger als die Hälfte, dass gesammelte Kleidung ein zweites Leben erhält. Gleichzeitig gaben fast die Hälfte der Befragten an, mehr Kleidung zu recyceln, wenn sie größeres Vertrauen in das System hätten. Verbraucher sehen sich als bewusste Käufer Niederländische Konsumenten betrachten sich im Allgemeinen als verantwortungsbewusste Bekleidungskäufer. Mehr als 80 % der Befragten geben an, dass sie vorwiegend Kleidung kaufen, die sie häufig tragen (80,9 %) oder lange nutzen (82,8 %). Impulskäufe scheinen eher selten vorzukommen, da nur 8,6 % der Befragten angaben, dass sie wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich Kleidung impulsiv kaufen würden. Ähnlich verhält es sich mit Kleidung: Nur 17,5 % geben an, sie kaufen ihre Kleidung für bestimmte Anlässe, während fast 58 % dies für unwahrscheinlich halten. Spenden bleiben beliebt, der Wiederverkauf hinkt hinterher Wenn Kleidung nicht mehr getragen wird, entscheiden sich die Verbraucher überwiegend dafür, sie zu spenden. Mehr als 75 % der Befragten gaben an, dass sie wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich Kleidung über Sammelaktionen spenden würden. Diese Sammelsysteme ermöglichen es, dass gebrauchte Textilabfälle in den Textilkreislauf gelangen, wodurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass sie verbrannt oder auf einer Mülldeponie entsorgt werden. Bemerkenswerterweise ist der Weiterverkauf über Secondhand-Plattformen deutlich weniger beliebt; nur 15,1 % geben an, Kleidung über solche Plattformen zu verkaufen. Die Entsorgung von Kleidung im Hausmüll ist ebenfalls relativ unüblich: Lediglich 11,6 % geben an, dass sie Kleidung wahrscheinlich wegwerfen würden, während mehr als 73 % dies für unwahrscheinlich halten. Unsicherheit behindert Kreislaufverhalten Obwohl viele niederländische Verbraucher ihre Bereitschaft zeigen, zu einem nachhaltigeren Bekleidungskonsum beizutragen, bestehen weiterhin Zweifel an der Effektivität der derzeitigen Sammel- und Recyclingsysteme. Ein erheblicher Anteil der Befragten kann nicht sagen, ob gesammelte Kleidung ein zweites Leben erhält oder welche Rolle die Akteure entlang der textilen Wertschöpfungskette dabei spielen. "Die Ergebnisse zeigen, dass die Verbraucher bereit sind, nachhaltigere Kleidungsgewohnheiten anzunehmen, aber Transparenz und Vertrauen sind entscheidend, um ein Kreislaufverhalten zu fördern", sagte Patrik Frisk, CEO von Reju. "Reju setzt sich gemeinsam mit seinen Partnern für den Aufbau einer transparenteren und zirkuläreren textilen Wertschöpfungskette ein. Wir möchten den Verbrauchern einen besseren Einblick in die Entsorgung ausrangierter Textilien geben und zeigen, dass Kleidung tatsächlich in neue Rohstoffe umgewandelt werden kann. Unsere geplante Anlage in Chemelot soll dazu beitragen, dieses Kreislaufsystem zu skalieren." Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Verbraucher bereit sind, sich für nachhaltigere Bekleidungspraktiken einzusetzen, es muss aber noch einiges getan werden, um das Vertrauen in die Branche zu stärken. Durch mehr Transparenz hinsichtlich des Verbleibs ausrangierter und gesammelter Textilien und Investitionen in innovative Recyclingtechnologien kann die Kreislaufwirtschaft für Textilien weiter gestärkt werden. Informationen zu Reju Reju ist ein Unternehmen im Bereich der Materialregeneration, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen zur Aufbereitung von Polyestertextilien und PET-Abfällen aus dem Endverbraucherbereich konzentriert. Als Tochtergesellschaft von Technip Energies nutzt Reju Technologien, die ursprünglich von IBM Research stammen, und verfolgt das Ziel, aus endlichen Ressourcen unendliche Möglichkeiten zu erschließen. Ziel des Unternehmens ist, ein globales Kreislaufsystem für das Textilrecycling zu schaffen, um Polyestertextilien zu regenerieren und in den Kreislauf zurückzuführen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.reju.com/ . Informationen zu Technip Energies Technip Energies ist ein weltweit tätiges Technologie- und Ingenieurunternehmen. Mit führenden Positionen in den Bereichen LNG, Wasserstoff, Ethylen, nachhaltige Chemie und CO2-Management leisten wir einen Beitrag zur Entwicklung wichtiger Märkte wie Energie, Energiederivate, Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft. Unsere sich ergänzenden Geschäftsbereiche "Technology, Products and Services" (TPS) und "Project Delivery" setzen Innovationen in skalierbare industrielle Realität um. Durch Zusammenarbeit und exzellente Umsetzung setzen sich unsere mehr als 18.000 Mitarbeiter in 35 Ländern voll und ganz dafür ein, Wohlstand und Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden - für eine Welt, die auf Dauer angelegt ist. Technip Energies erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 7,2 Milliarden Euro und ist an der Euronext Paris notiert. Die Gesellschaft verfügt auch über außerbörslich gehandelte American Depositary Receipts. Weitere Informationen: www.ten.com Informationen zum Bericht Die Umfrage wurde im April 2026 von Multiscope durchgeführt, einem niederländischen Marktforschungsinstitut, das sich auf Online-Forschung zu Konsumverhalten, Marken und Trends spezialisiert hat. An der Studie nahmen 1.006 niederländische Konsumenten teil. Von den Befragten waren 52,2 % weiblich und 47,8 % männlich. Hinsichtlich der Altersverteilung waren 10,2 % zwischen 18 und 34 Jahren alt, 36,8 % zwischen 35 und 54 Jahren und 53 % waren 55 Jahre oder älter. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/laut-einer-studie-von-reju-halten-uber-80--der-niederlandischen-verbraucher-das-recycling-von-kleidung-fur-wichtig-aber-weniger-als-die-halfte-glaubt-dass-gespendete-kleidung-auch-tatsachlich-recycelt-wird-302934413.html



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