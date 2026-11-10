Bad Sassendorf - In Bad Sassendorf im nordrhein-westfälischen Kreis Soest sind in der Nacht zu Dienstag bei einem schweren Verkehrsunfall vier junge Menschen ums Leben gekommen.
Wie der WDR unter Berufung auf Polizeiangaben berichtet, war das Auto mit den vier Insassen mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum am Straßenrand geprallt. Der 18-jährige Fahrer aus Dortmund sowie seine drei Mitfahrer - ein 19-jähriger, ein 16-Jähriger und eine 16 Jahre alte Jugendliche - starben noch am Unfallort.
Die Polizei vermutet dem Bericht zufolge, dass überhöhte Geschwindigkeit die Ursache für den Unfall war. Die Unfallstelle liegt in einer geschlossenen Ortschaft, wo Tempo 50 gilt. Die Landstraße, auf der sich der Unfall ereignete, soll als Unfallstrecke bekannt sein.
Wie der WDR unter Berufung auf Polizeiangaben berichtet, war das Auto mit den vier Insassen mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum am Straßenrand geprallt. Der 18-jährige Fahrer aus Dortmund sowie seine drei Mitfahrer - ein 19-jähriger, ein 16-Jähriger und eine 16 Jahre alte Jugendliche - starben noch am Unfallort.
Die Polizei vermutet dem Bericht zufolge, dass überhöhte Geschwindigkeit die Ursache für den Unfall war. Die Unfallstelle liegt in einer geschlossenen Ortschaft, wo Tempo 50 gilt. Die Landstraße, auf der sich der Unfall ereignete, soll als Unfallstrecke bekannt sein.
© 2026 dts Nachrichtenagentur