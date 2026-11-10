DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KOMMUNEN-VERSCHULDUNG - Die Verschuldung der Kommunen in Deutschland ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich stärker gestiegen als die der Bundesländer. Während die kommunale Schuldenlast von Mitte 2016 bis Mitte 2026 um 37 Prozent beziehungsweise knapp 697 Euro pro Einwohner zunahm, lag der Anstieg bei den Ländern lediglich bei knapp 4 Prozent oder 280 Euro. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, in die Funke Medien vorab Einblick hatte. Laut Björn Kauder vom IW sind vor allem der Ausbau der Kinderbetreuung, der Zuwachs bei den Sozialleistungen sowie die Ausgaben für die zentrale Verwaltung Gründe für die steigende Verschuldung. "Um die öffentlichen Haushalte langfristig zu stabilisieren, müssen die Aufgaben des Staates und ihre Notwendigkeit grundsätzlich überprüft und neu priorisiert werden", sagt Kauder. Für ein Ende der kommunalen Finanzkrise bedürfe es ausfinanzierter Leistungen für Soziales und Jugend. (Funke Medien)

KONJUNKTUR - Deutsche Unternehmen blicken trotz einer leichten Erholung im Verlauf des Jahres 2026 überwiegend pessimistisch auf das Jahr 2027. Nach einer aktuellen Konjunkturumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die der Rheinischen Post vorab vorliegt, rechnen fast ein Drittel der Betriebe mit einem Produktionsrückgang sowie Stellenabbau, während 39 Prozent ihre Investitionen drosseln wollen. Besonders die Baubranche leidet unter steigenden Finanzierungskosten und teurerem Material, was die Nachfrage spürbar dämpft. IW-Konjunkturchef Michael Grömling warnte vor der längsten Phase anhaltend negativer Geschäftserwartungen seit 2005 und mahnte rasche wirtschaftliche Reformen an. Das IW hat für die Studie gut 1.000 Unternehmen im Oktober 2026 befragt. (Rheinische Post)

ARBEITSAGENTUR - Die Bundesregierung greift der Bundesagentur für Arbeit (BA) im kommenden Jahr mit einem weiteren Kredit unter die Arme. Sie erhöht ein Darlehen aus dem Bundeshaushalt an die BA um 3 Milliarden Euro auf dann insgesamt 8,2 Milliarden Euro, berichtet das Handelsblatt mit Verweis auf eine Bereinigungsvorlage des Bundesfinanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags, in die das Handelsblatt Einblick hatte. Die BA hatte bereits im Vorfeld wegen der höheren Arbeitslosigkeit weiteren Finanzbedarf angemeldet. Die Höhe des Kredits war aber bislang unklar. (Handelsblatt)

E-AUTO-PRÄMIE - Auch die Mittel für die E-Auto-Förderung erhöht die Bundesregierung laut Bereinigungsvorlage im Bundeshaushalt. So werden die Mittel für die E-Auto-Förderung von 800 Millionen auf 1,7 Milliarden Euro erhöht. Als Grund gibt das Finanzministerium in der Vorlage an, dass der Abruf der Fördermittel sich "deutlich dynamischer" entwickle, als erwartet worden sei. (Handelsblatt)

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November 10, 2026 00:48 ET (05:48 GMT)

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