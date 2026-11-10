DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KNDS - Der Bund zahlt für den Einstieg beim deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS 6,6 Milliarden Euro. Das berichtet der Spiegel mit Verweis auf Parlamentskreise. Vergangene Woche hatte sich die Regierung mit den Eigentümerfamilien Bode und Braunbehrens, die über die Wegman-Holding bislang den deutschen Unternehmensteil in Höhe von 50 Prozent halten, auf den Betrag geeinigt. Allerdings hielt die Regierung bislang die exakte Summe geheim. Der Kaufvertrag soll noch im November abgeschlossen werden. Die Kaufsumme leite sich aus der Bewertung des KNDS-Konzerns im Vorfeld des geplanten Börsenganges ab, die sich nach Spiegel-Informationen auf 11,2 Milliarden Euro belief. Zusätzlich zu der Hälfte dieser Summe für den 50-Prozent-Anteil habe die Bundesregierung noch 1 Milliarde für die Familie draufgelegt. So ergebe sich der Kaufpreis von 6,6 Milliarden Euro. Begründet werde der Aufschlag damit, dass der erwartete Jahresgewinn anteilig noch den Eigentümerfamilien zufließen sollte. Um den potenziell größten Auftrag für KNDS werde indes noch nachverhandelt, eine Einigung sei 2027 möglich, falls sich die Industrie bewege. Es gehe im Rahmen des Beschaffungsprogramms Arminius in einer ersten Tranche um 1.800 Radpanzer des Typs Boxer, das Beschaffungsamt der Bundeswehr habe den Deal wegen Meinungsverschiedenheiten über Preis und Leistungsumfang vor dem Einstieg des Bundes verzögert, hieß es dazu in Berlin. (Der Spiegel)

SPIONAGE/UNTERNEHMEN - Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warnt vor einer zunehmenden Ausspähung von Führungskräften deutscher Unternehmen durch ausländische Geheimdienste. "Spionage ist längst nicht mehr nur eine Frage der Cybersicherheit. Auch die klassische Spionage erlebt eine Renaissance", sagte Kerstin Petretto, Senior Referentin für Information, Sicherheit und Technologie beim BDI, dem Handelsblatt. "Beschäftigte und Führungskräfte werden gezielt ausgeforscht, angesprochen oder unter Druck gesetzt." Besonders im Fokus von Spionage stünden in Deutschland Unternehmen mit "sicherheitsrelevantem Know-how und strategisch wichtigen Technologien" aus Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, Raumfahrt, kritische Infrastrukturen sowie technologieintensive Branchen. Der BDI fordert deshalb eine engere Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Sicherheitsbehörden. "Unternehmen können sich gegen staatlich gesteuerte Spionage nicht allein schützen", sagte Petretto. Nötig sei eine "enge Sicherheitspartnerschaft zwischen Staat, Sicherheitsbehörden und Wirtschaft". Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz warnte gegenüber dem Handelsblatt, dass ausländische Geheimdienste gezielt über kompromittierende Situationen Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft ausspionieren könnten. (Handelsblatt)

STELLENABBAU - Fast jedes dritte deutsche Unternehmen will 2027 Stellen streichen, so das Ergebnis einer Konjunkturumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), in die die Rheinischen Post Einblick hatte. Die kurze Aufhellung der Konjunktur reiche nicht ins neue Jahr: "Die Beschäftigungssituation in Deutschland wird auch 2027 angespannt bleiben. Fast ein Drittel aller Betriebe rechnet mit einem Beschäftigungsrückgang und lediglich ein Sechstel plant mit einer größeren Belegschaft", so die Umfrage. 39 Prozent der Unternehmen wollen weniger investieren. Fast ein Drittel der befragten Unternehmen erwarte für 2027 einen Produktions- und Geschäftsrückgang, nur 20 Prozent der Betriebe erwarte eine höhere Produktion. (Rheinische Post)

SRTD - Das in Jülich ansässige Startup SRTD Biotech hat in einer Finanzierungsrunde 31,5 Millionen Euro für die Entwicklung von mRNA-Theapien eingesammelt, berichtet die Börsen-Zeitung. Zu den Hauptinvestoren in der Seed-Finanzierungsrunde gehören Boehringer Ingelheim und Eli Lilly, angeführt wird die Runde vom auf den Gesundheitssektor spezialisierten Finanzinvestor Merieux Equity Partners. (Börsen-Zeitung)

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November 10, 2026 00:48 ET (05:48 GMT)

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