EQS-News: R. Stahl Aktiengesellschaft
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Umsatz und Ertragskraft von R. STAHL nach neun Monaten im Plan - Stabilisierung weiter auf Kurs - Prognose für 2026 bestätigt
Waldenburg, 10. November 2026 - Die Investitionsbereitschaft der Kunden von R. STAHL war in den ersten neun Monaten 2026 wegen der weltweiten gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten verhalten. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen hat das Unternehmen den Umsatz planmäßig stabilisiert und dabei die Ertragskraft gestärkt.
Auftragseingang geht wegen der Investitionszurückhaltung der R STAHL Kunden nach neun Monaten auf 221,2 Mio. € (Vorjahr: 238,1 Mio. €) zurück
Der Auftragsbestand zum 30. September 2026 war im Vergleich zum Jahresende 2025 stabil bei 90,9 Mio. € (31. Dezember 2025: 90,9 Mio. €).
Umsatz hat sich planmäßig stabilisiert und liegt nach neun Monaten mit 219,7 Mio. € leicht im Minus
Ertragskraft nach drei Quartalen verbessert - Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stabilisierung greifen - Positiver Free Cashflow
Den Free Cashflow steigerte R. STAHL in den ersten drei Quartalen 2026 um 17,3 Mio. € auf 4,7 Mio. € (9M 2025: -12,6 Mio. €). Neben dem höheren Konzernergebnis schlug sich hier auch der deutlich geringere Mittelabfluss durch den Aufbau von Working Capital nieder. Dieser belastete im Berichtszeitraum den Free Cashflow nur um 4,6 Mio. € nach 13,5 Mio. € im Vorjahr. Aufgrund des positiven Konzernergebnisses sowie des angestiegenen Rechnungszinses zur Bewertung der Pensionsverpflichtungen erhöhte sich die Eigenkapitalquote zum 30. September 2026 auf 31,3 % (31. Dezember 2025: 29,2 %).
R. STAHL bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026
Auf Basis der aktuell erwarteten Entwicklung der für R. STAHL relevanten Märkte sowie der planmäßigen Stabilisierung der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten bestätigen wir die Prognose für das Gesamtjahr 2026. Der Konzernumsatz soll zwischen 285 Mio. € und 300 Mio. € (2025: 313,0 Mio. €) liegen. Für das EBITDA vor Sondereinflüssen prognostiziert der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr einen Wert zwischen 22 Mio. € und 27 Mio. € (2025: 34,4 Mio. €). Beim Free Cashflow rechnet das Unternehmen 2026 mit einem ausgeglichenen Wert (2025: -0,3 Mio. €).
"Das R. STAHL Team ist auf gutem Weg, das Unternehmen wirtschaftlich zu stabilisieren und die Strukturen zu schaffen, um mittelfristig wieder profitabel und nachhaltig wachsen zu können", sagt Tobias Popp, Vorstand von R. STAHL.
Kennzahlen des R. STAHL Konzerns für das dritte Quartal bzw. 9M 2026 nach IFRS
1) Afrika und Europa ohne Deutschland
Bei Prozent- und Zahlenangaben können Rundungsdifferenzen auftreten. Die Vorzeichenangabe der Veränderungsraten richtet sich nach mathematischen Gesichtspunkten. Veränderungsraten >+100% werden als >+100% angegeben, Veränderungsraten <-100% als "n. a." (nicht anwendbar).
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Hinweis
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Finanzkalender 2026 / 2027
12. November 2026 MKK Münchner Kapitalmarktkonferenz
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Über R. STAHL - www.r-stahl.com
R. STAHL ist einer der weltweit führenden Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum erstreckt sich über die Portfoliosegmente Electrical, Automation sowie Lighting und wird abgerundet vom Querschnittsbereich Customer Solutions. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie - inklusive LNG-Anwendungen - sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2025 erwirtschafteten 1.659 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von 313 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5).
Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sich die Erwartungen auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Verpflichtung dafür.
Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.
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Der Vorstand der R. STAHL AG wird im Rahmen einer Videokonferenz die Ergebnisse zum 3. Quartal 2026
heute um 10.00 Uhr
erläutern und anschließend für Fragen zur Verfügung stehen. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.
Der Earnings Call wird auf dem ResearchHub von mwb durchgeführt. Bitte registrieren Sie sich für den Call mit dem hier hinterlegten Link
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Kontakt:
investornews@r-stahl.com
10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|R. Stahl Aktiengesellschaft
|Am Bahnhof 30
|74638 Waldenburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (7942) 943-0
|E-Mail:
|investornews@stahl.de
|Internet:
|www.r-stahl.com
|ISIN:
|DE000A1PHBB5
|WKN:
|A1PHBB
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299001GNOTPZ0J9QN67
|EQS News ID:
|2429402
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2429402 10.11.2026 CET/CEST