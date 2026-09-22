EQS-News: R. Stahl Aktiengesellschaft
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Waldenburg, 22. September 2026 - Elke Eckstein ist neues Mitglied des Aufsichtsrats der R. STAHL AG. Das Amtsgericht Stuttgart hat sie auf Antrag des Vorstands mit sofortiger Wirkung als Vertreterin der Anteilseigner bestellt. Sie folgt auf Peter Leischner, der am 15. September 2026 nach langjähriger Tätigkeit aus dem Gremium ausgeschieden ist.
Die gerichtliche Bestellung gilt bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2026 beschließt. Damit ist der Aufsichtsrat wieder vollständig besetzt und bleibt bis zur Wahl eines Nachfolgers/einer Nachfolgerin auf der nächsten Hauptversammlung voll handlungsfähig.
Elke Eckstein verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Industrie, insbesondere in den Bereichen Halbleiter, Elektronik und Photonik. Darüber hinaus bringt sie breite Erfahrung aus Aufsichtsräten und vergleichbaren internationalen Gremien mit. Dazu zählen Mandate bei der JENOPTIK AG, der dänischen KK Group A/S, der norwegischen Saferoad SRH Holding AS, der niederländischen BE Semiconductor Industries NV sowie der norwegischen Norautron Group AS.
"Wir heißen Elke Eckstein im Aufsichtsrat herzlich willkommen. Sie verbindet internationale Industrieerfahrung mit einem fundierten Verständnis für Technologie und Unternehmensführung. Dabei hat sie ihre Kompetenz auch in schwierigeren Situationen und anspruchsvollen Branchen erfolgreich unter Beweis stellen können. Frau Eckstein wird wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung von R. STAHL geben. Zugleich danken wir Peter Leischner für sein langjähriges Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit", sagt Prof. Dr. Peter Hofmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der R. STAHL AG.
"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Elke Eckstein. Ihre Erfahrung wird uns dabei helfen, die eingeleitete Transformation konsequent voranzubringen und R. STAHL für die Zukunft aufzustellen", ergänzt Tobias Popp, Vorstand der R. STAHL AG.
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Zukunftsgerichtete Aussagen
Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.
Kontakt:R. STAHL AG
Judith Schäuble
Director Corporate Communications & Investor Relations
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg (Württ.)
Deutschland
Tel. +49 7942 943-1396
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22.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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