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Aufsichtsratsmitglied Peter Leischner scheidet aus dem Aufsichtsrat der R. STAHL AG aus



16.09.2026 / 10:00 CET/CEST

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Aufsichtsratsmitglied Peter Leischner scheidet aus dem Aufsichtsrat der R. STAHL AG aus Peter Leischner erklärt Rücktritt und legt sein Amt

im Aufsichtsrat nieder

Gerichtliche Bestellung von Elke Eckstein beantragt

34. ordentliche Hauptversammlung wählt Nachfolger Waldenburg, 16. September 2026 - Peter Leischner hat seinen Rücktritt als Mitglied des Aufsichtsrats der R. STAHL AG erklärt und sein Amt niedergelegt. Mit Ablauf der gestrigen Sitzung ist das langjährige Mitglied aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Leischner wurde 2008 in den Aufsichtsrat gewählt und hatte von 2018 bis Februar 2026 den Vorsitz inne. Während seiner Amtszeit leitete R. STAHL eine umfangreiche strategische Neuausrichtung ein und meisterte die großen globalen Krisen der letzten Jahre. Zahlreiche Entscheidungen tragen dabei auch seine Handschrift. Vorstand und Aufsichtsrat danken ihm für sein langjähriges Engagement. Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Besetzung und weiteren Handlungsfähigkeit hat der Vorstand der R. STAHL AG in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat beim zuständigen Gericht beantragt, Elke Eckstein (62) für die Zeit bis zur nächsten Hauptversammlung als Mitglied der Kapitalseite in den Aufsichtsrat zu bestellen. R. STAHL geht davon aus, dass das Gericht zeitnah über den Antrag entscheiden wird. Elke Eckstein verfügt über langjährige Erfahrung als Führungskraft in Industrieunternehmen, insbesondere in den Bereichen Halbleiter, Elektronik und Photonik. Darüber hinaus bringt sie umfassende Kenntnisse aus verschiedenen Tätigkeiten in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie vergleichbaren internationalen Gremien mit - unter anderem bei JENOPTIK AG (Jena), KK Group A/S (Dänemark), Saferoad SRH Holding AS (Norwegen), BE Semiconductor Industries NV (Niederlande) sowie Norautron Group AS (Norwegen) mit. "Mit diesem Schritt ist ein reibungsloser Übergang bis zur Neuwahl der vakanten Position auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung eingeleitet. Frau Eckstein bringt eine ausgezeichnete Expertise mit, aus dem Aufsichtsrat heraus R. STAHL bei der eingeleiteten Transformation zu begleiten," so Tobias Popp, Vorstand R. STAHL AG. Über R. STAHL - www.r-stahl.com

R. STAHL ist einer der weltweit führenden Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum erstreckt sich über die Portfoliosegmente Electrical, Automation sowie Lighting und wird abgerundet vom Querschnittsbereich Customer Solutions. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie - inklusive LNG-Anwendungen - sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2025 erwirtschafteten 1.659 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von 313 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5). Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sich die Erwartungen auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Verpflichtung dafür. Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen. Kontakt: R. STAHL AG

Judith Schäuble

Director Corporate Communications & Investor Relations

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