R. STAHL berichtete im zweiten Quartal 2026 von einem Rückgang des Umsatzes um 7,3% im Vergleich zum Vorjahr auf 72,2 Mio. EUR, was auf anhaltende Schwächen in der Zentralregion und in den Amerikas zurückzuführen ist, teilweise ausgeglichen durch projektgetriebenes Wachstum in der Region Asien/Pazifik. Der Auftragseingang stieg um 2,4% im Vergleich zum Vorjahr auf 68,6 Mio. EUR und deutet weiterhin auf eine begrenzte Nachfrageentwicklung hin, jedoch erwartet das Management, dass die Nachfrage in der zweiten Hälfte des Jahres anziehen wird. Erfreulicherweise stieg im zweiten Quartal das EBITDA vor Sondereffekten um 13,7% auf 6,0 Mio. EUR, wobei die Marge um 150 Basispunkte auf 8,3% anstieg, da die Material- und Personalkosten sanken. Wir passen unsere Annahmen unterhalb der EBIT-Linie geringfügig an, insbesondere hinsichtlich Zinsen und Steuern, lassen jedoch unser Kursziel von 17,00 EUR und die BUY-Einstufung unverändert. Die bestätigte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 unterstützt unsere unveränderte Einschätzung. Eine Aufzeichnung des Q2-Ergebnis-Calls von R. STAHL ist hier verfügbar: researchhub.de/videos. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/r-stahl-ag





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