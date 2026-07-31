EQS-News: R. Stahl AG
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R. STAHL veröffentlicht Halbjahreszahlen - Umsatz und Ertragskraft im Plan - Prognose für 2026 bestätigt
Waldenburg, 31. Juli 2026 - Die weltweiten gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten haben die Investitionsbereitschaft der Kunden von R. STAHL im ersten Halbjahr 2026 weiter belastet. Dennoch konnte das Unternehmen den Umsatz stabilisieren und die Ertragskraft verbessern.
Auftragseingang verringert sich wegen der Investitionszurückhaltung auf 145,8 Mio. € (Vorjahr: 165,8 Mio. €) - Auftragsbestand liegt bei 90,1 Mio. €
Umsatz von Januar bis Juni mit 145,6 Mio. € planmäßig stabilisiert
Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stabilisierung greifen - Profitabilität steigt deutlich - EBITDA vor Sondereinflüssen von 8,9 Mio. € auf 12,7 Mio. € verbessert
Den Free Cashflow verbesserte R. STAHL in den ersten beiden Quartalen um 6,1 Mio. € auf -6,9 Mio. € (H1 2025: -13,1 Mio. €); maßgeblich bedingt durch das gute Konzernergebnis. Der Anstieg des Working Capital blieb mit -9,9 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (-9,6 Mio. €) nahezu stabil. Aufgrund des weiterhin negativen Free Cashflows und der gestiegenen Darlehnsinanspruchnahme erhöhte sich die Nettoverschuldung ohne Pensionsrückstellungen und ohne Leasingverbindlichkeiten zum 30. Juni 2026 auf 43,7 Mio. €. Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2026 bei 27,7 % (31. Dezember 2025: 29,2 %).
R. STAHL bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026
Auf dieser Grundlage erwartet R. STAHL für das Gesamtjahr 2026 eine Stabilisierung des Geschäfts. Der Konzernumsatz soll dabei zwischen 285 Mio. € und 300 Mio. € (2025: 313,0 Mio. €) liegen. Für das EBITDA vor Sondereinflüssen prognostiziert der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr einen Wert zwischen 22 Mio. € und 27 Mio. € (2025: 34,4 Mio. €). Beim Free Cashflow rechnet das Unternehmen 2026 mit einem ausgeglichenen Wert (2025: -0,3 Mio. €).
"Im Geschäftsjahr 2026 steht für R. STAHL die wirtschaftliche Stabilisierung, Cashflow-Disziplin und strukturelle Weiterentwicklung des Konzerns im Vordergrund.", sagt Tobias Popp, Vorstand der R. STAHL AG.
Kennzahlen des R. STAHL Konzerns für das zweite Quartal bzw. erste Halbjahr 2026 nach IFRS
1) Afrika und Europa ohne Deutschland
Hinweis
Finanzkalender 2026
Über R. STAHL - www.r-stahl.com
Zukunftsgerichtete Aussagen
Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.
Der Vorstand der R. STAHL AG wird im Rahmen einer Videokonferenz die Ergebnisse zum 2. Quartal / 1. Halbjahr 2026
heute um 10.00 Uhr
erläutern und anschließend für Fragen zur Verfügung stehen. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.
Der Earnings Call wird auf dem ResearchHub von mwb durchgeführt werden. Bitte registrieren Sie sich für den Call mit dem hier hinterlegten Link (https://research-hub.de/events/registration/2026-07-31-10-00/RSL2-GR).
Eine Aufzeichnung des Earnings Calls finden Sie im Anschluss sowohl auf dem ResearchHub als auch auf unserer Unternehmenswebsite im Bereich Unternehmen > Investor Relations > IR News und Ad hoc News > Veranstaltungen und Präsentationen (https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/veranstaltungen-und-praesentationen/).
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Kontakt:
Tel. +49 7942 943-1396
investornews@r-stahl.com
31.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|R. Stahl AG
|Am Bahnhof 30
|74638 Waldenburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (7942) 943-0
|E-Mail:
|investornews@stahl.de
|Internet:
|www.r-stahl.com
|ISIN:
|DE000A1PHBB5
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|EQS News ID:
|2374712
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