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R. STAHL Aktionäre beschließen nahezu alle Tagesordnungspunkte auf der Hauptversammlung - Vorstand bestätigt Jahresprognose



16.06.2026 / 19:00 CET/CEST

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R. STAHL Aktionäre beschließen nahezu alle Tagesordnungspunkte auf der Hauptversammlung - Vorstand bestätigt Jahresprognose 33. ordentliche Hauptversammlung fand als Präsenzveranstaltung mit 190 Aktionären in Pfedelbach statt

Präsenz lag bei 78,71 % nach 78,54 % im Vorjahr

Vorstand Tobias Popp erläuterte die weiteren Schritte zur nachhaltigen Umsetzung der Unternehmensstrategie

Fokus liegt auf Stabilisierung, Internationalisierung und Marktpositionierung

Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt Waldenburg, 16. Juni 2026 - Auf der 33. ordentlichen Hauptversammlung der R. STAHL AG haben die Aktionäre und Aktionärinnen nahezu alle Tagesordnungspunkte mit der erforderlichen Mehrheit verabschiedet. In der Gemeinde- und Festhalle Nobelgusch in Pfedelbach waren 190 Anteilseigner anwesend. Die Präsenz, als der Anteil des Kapitals am gesamten Grundkapital der Gesellschaft, das auf der Hauptversammlung vertreten war, lag bei 78,71 % nach 78,54 % im Vorjahr. Mit dem Zukunftsprogramm NEXUS das Unternehmen schrittweise und strukturiert weiterentwickeln In seiner ausführlichen Präsentation erläuterte der derzeitige Alleinvorstand Tobias Popp den Aktionärinnen und Aktionären zunächst, wie sich die weltweiten wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten auf die Geschäfte von R. STAHL im Geschäftsjahr 2025 auswirkten. Im Anschluss ging der Vorstand detailliert auf die weitere Umsetzung des im Februar 2026 gestarteten Zukunftsprogramms NEXUS ein. Mit NEXUS will sich das Unternehmen mittel- und langfristig zum globalen Marktführer für Lösungen in explosionsgefährdeten Bereichen und rauen Umgebungen (Harsh Environment) weiterentwickeln. Im laufenden Jahr legt der Vorstand den Fokus auf die wirtschaftliche Stabilisierung des Unternehmens. Darüber hinaus werden die strukturellen Grundlagen geschaffen, um ab 2027 nachhaltig profitabel und skalierbar zu wachsen. Für die erfolgreiche Umsetzung von NEXUS nehmen die Themen Internationalisierung, Marktpositionierung sowie der Ausbau des Service- und Lösungsgeschäfts eine Schlüsselrolle ein. R. STAHL legt 2026 die Basis für eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft - Ausblick für Gesamtjahr 2026 bestätigt In seinem Vortrag bestätigte der Vorstand die im April 2026 veröffentlichte Jahresprognose. Das Unternehmen erwartet auf Basis der weiterhin zurückhaltenden Investitionsbereitschaft der Kunden für das Gesamtjahr 2026 eine Stabilisierung des Geschäfts. Der Konzernumsatz soll zwischen 285 Mio. € und 300 Mio. € (2025: 313,0 Mio. €) liegen und das EBITDA vor Sondereinflüssen einen Wert zwischen 22 Mio. € und 27 Mio. € (2025: 34,4 Mio. €) erreichen. Beim Free Cashflow rechnet R. STAHL 2026 mit einem ausgeglichenen Wert (2025: - 0,3 Mio. €). Aktionäre haben nahezu alle zur Abstimmung vorgelegten Tagesordnungspunkte beschlossen Vorstand und Aufsichtsrat sind für das abgeschlossene Geschäftsjahr entlastet worden. Für das ausscheidende Aufsichtsratsmitglied Harald Rönn wurde der von den Aktionären vorgeschlagene Kandidat Rolf Friedrich von der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt. Der Tagesordnungspunkt 10, die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, verfehlte die erforderliche Mehrheit. Alle anderen Tagesordnungspunkte wurden beschlossen. Das Aufsichtsratsmitglied Peter Leischner beabsichtigt nach dieser Hauptversammlung sein Mandat niederzulegen. Der genaue Zeitpunkt wird im Sinne einer weiterhin effizienten Aufsicht mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Unternehmen abgestimmt. Das Aufsichtsratsgremium dankt Herrn Leischner jetzt schon für sein Engagement im Aufsichtsrat, dem er 18 Jahre angehörte, acht Jahre davon als Aufsichtsratsvorsitzender. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der heutigen Hauptversammlung sowie die Präsentation des Vorstands sind auf der Unternehmenswebsite unter der Rubrik Investor Relations einsehbar ( https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/ ). Die nächsten Zahlen und Ergebnisse präsentiert R. STAHL mit Vorlage des Halbjahresbericht, der dieses Jahr bereits am 31. Juli veröffentlicht wird (bisher geplant: 6. August 2026). Über R. STAHL - www.r-stahl.com

R. STAHL ist einer der weltweit führenden Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum erstreckt sich über die Portfoliosegmente Electrical, Automation sowie Lighting und wird abgerundet vom Querschnittsbereich Customer Solutions. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie - inklusive LNG-Anwendungen - sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2025 erwirtschafteten 1.659 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von 313 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5). Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sich die Erwartungen auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Verpflichtung dafür. Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.

Kontakt:

R. STAHL AG

Judith Schäuble

Director Corporate Communications & Investor Relations

Am Bahnhof 30

74638 Waldenburg (Württ.)

Deutschland Tel. +49 7942 943-1396

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