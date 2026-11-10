Plan-les-Ouates - Lem ist im ersten Semester 2026/27 (per Ende September) kräftig gewachsen. Markant verbessert hat sich damit auch die Profitabilität. Zwischen April und September erhöhte sich der Umsatz im Vergleich zur Vorjahresperiode um 17,7 Prozent auf 174,6 Millionen Franken. Zu konstanten Wechselkursen ergab sich ein Plus von 17,2 Prozent, wie der Westschweizer Elektronikkomponenten-Hersteller am Dienstag mitteilte. Der Auftragseingang kletterte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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