Geopolitische Spannungen und die Politik von US-Präsident Donald Trump lassen vermuten, dass nachhaltige Anlagen an Bedeutung verlieren. Das Gegenteil ist der Fall: Angebot und Nachfrage bei nachhaltigen Publikumsfonds bleiben in der Schweiz hoch. von Paola Bissoli, Director Business Development bei Aberdeen Investments Schweiz So hat sich das Donald Trump wohl nicht vorgestellt: Anlagen in nachhaltige Fonds boomen in der Schweiz weiterhin. Gemäss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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