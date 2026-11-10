NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 30 auf 34 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Für 2027 gebe es mehr gute Argumente für die Franzosen als für viele Konkurrenten, schrieb Philippe Houchois in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Er erinnerte daran, dass sie keine direkte China-Abhängigkeit besitzen, protektionistische Maßnahmen in der EU helfen dürften, sich das E-Auto-Geschäftsmix bessere und dem gemeinsam mit dem chinesischen Hersteller Geely betriebenen Autozulieferer (Horse) Aufträge aus der Branche winken./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

FR0000131906