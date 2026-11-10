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Lange haben Anleger auf diesen Moment gewartet, denn bei BASF dreht sich offensichtlich endlich der Wind und zwar gen Norden. Die Zahlen für das dritte Quartal fielen deutlich besser aus als erwartet. Der Vorstand hebt die Prognose an. Gleichzeitig läuft der Aktienrückkauf weiter und die Schulden sinken, doch das ist nicht alles, denn im Chart wird gerade ein Muster sichtbar, das Anleger nicht übersehen sollten, da es sicherlich wichtig ist. Eine einzige Marke trennt die Aktie noch vom Vollzug des Ausbruchs. Wird sie geknackt, könnte es schnell weiter nach oben gehen. Warum das so ist und was Sie jetzt beachten sollten, lesen Sie nachfolgend.

Zahlen, die Mut machen

Lange war es ruhig um BASF, aber jetzt kommt merklich Bewegung rein. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 16,4 Milliarden Euro. Das Schöne daran ist, dass BASF höhere Preise durchgesetzt hat und zwar rund 12 Prozent. Gleichzeitig wuchs der Absatz um 2 Prozent. Das ist nicht nur ein Strohfeuer, sondern offensichtlich echte Stärke im Kerngeschäft. Auch beim Ergebnis lief es gut, denn das EBITDA vor Sondereinflüssen legte um 15 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro zu. Der Markt hatte weniger erwartet. Der freie Cashflow sprang von 398 auf 523 Millionen Euro uns somit ist es kaum verwunderlich, dass der Vorstand die Jahresprognose anhob. Für 2026 peilt BASF jetzt 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro an. Vorher waren es 6,9 bis 7,7 Milliarden. Dazu kommt strikte Kostendisziplin wodurch die Nettoschulden bis Ende 2026 um rund 20 Prozent auf etwa 15 Milliarden Euro sinken sollen. Der Aktienrückkauf läuft weiter, zuletzt holte BASF somit rund 355.000 Aktien vom Markt weg und zog diese ein. Die erwartete Dividende von etwa 2,25 Euro sorgt für ein Polster, was Anlegern etwas Ruhe und auch Freude geben dürfte.

Charttechnik

Auch der Chart macht Spaß, da es seit Oktober aufwärts geht. Auf Sicht von einem Jahr steht ein Plus von über 25 Prozent auf der Kurstafel. Aktuell notiert die Aktie bei rund 54,10 Euro. Der Rücksetzer zuletzt kam vom Ausverkauf bei KI- und Chipwerten einhergehend mit dem etwas schwächeren Markt. Schlechte Nachrichten von BASF selbst gab es nicht. Jetzt rückt eine Marke in den Fokus: 56,56 Euro - das ist das zuletzt generierte Hoch. Springt die Aktie darüber, ist die Latte übersprungen Solche Ausbrüche setzen oft frische Kräfte frei. Das Momentum dürfte die Aktie dann zügig nach oben tragen. Als nächste Ziele warten die runden Marken bei 60 und 65 Euro danach. Rückenwind kommt teilweise auch von den Analysten. Bernstein sieht die Aktie bei 61 Euro, die LBBW hob ihr Ziel auf 57 Euro an. Skeptischer bleiben J.P. Morgan mit 42 und Jefferies mit 44 Euro. Der Konsens liegt bei rund 54 Euro, der Kurs ist ihm also schon nah bzw. hat ihn getroffen. Ein Ausbruch könnte viele Häuser aber zum Nachrechnen bringen, vor allem die eher pessimistisch sind.

Was tun?

Die Nachrichtenlage bleibt aktuell spannend. Evonik hat das Übernahmeangebot von 24 Euro je Aktie abgelehnt. Konzernchef Kamieth will aber ohnehin nur zuschlagen, wenn es Wert schafft. Dazu kommen Auszeichnungen für Autoteile, die Luximax-Zulassung in Australien und der geplante Standort in Nanjing. Am 11. November wird zudem die MDI-Anlage in Geismar eingeweiht. Aber das Problem bleibt die Agrarsparte. Die schwächelt und die Umbaukosten drücken auf den Nettogewinn. Das dürfte auch 2027 so bleiben. Außerdem kann der Gesamtmarkt irgendwann mal richtig wackeln. Wer einsteigt, sollte deshalb nicht alles auf eine Karte setzen. Die Zahlen, die Bilanz und der Chart sprechen derzeit für BASF. Geduldige Anleger halten die Aktie oder stocken in Etappen auf. Mutige warten auf einen Schlusskurs über 56,56 Euro und steigen dann ein. Ein enger Stopp begrenzt das Risiko.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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