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Von der Terrassenüberdachung zum Gartenzimmer: den Garten das ganze Jahr genießen



10.11.2026 / 07:50 CET/CEST

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SEVENUM, Netherlands, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Wenn die Tage kürzer werden, gerät der Garten für viele Hausbesitzer bis zum Frühjahr aus dem Blick. Dennoch entscheiden sich viele dafür, ihre Terrassenüberdachung zu einem Gartenzimmer zu erweitern, das auch im Herbst und Winter vor Wind und Regen geschützt ist. Gumax Glasschiebewände und passendes Zubehör spielen dabei eine wichtige Rolle. Im vergangenen Jahr kauften Kunden bei Tuinmaximaal fast 90 Kilometer Glasschiebewände, mehr als die doppelte Länge eines Marathons. Ein zusätzliches Wohnzimmer im Garten Eine Überdachung ist längst nicht mehr nur ein Regenschutz: Mit Loungemöbeln, Beleuchtung und manchmal einer Outdoorküche wird sie zu einem Ort, an dem man wirklich lebt. Glasschiebewände lassen dabei den Blick in den Garten frei. Rob van Dijck, CEO von Tuinmaximaal: "Schutz vor Witterungseinflüssen ist für viele Kunden ein wichtiger Grund, ihre Überdachung zu erweitern. Gerade jetzt ist dafür die richtige Zeit: Mit Glasschiebewänden bleiben die Menschen auch im Herbst und Winter geschützt in ihrem Garten. Schlösser, ein Fliegengitter und ein Shading Panel sorgen dafür, dass man das Gartenzimmer das ganze Jahr nutzen kann." Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Komfort Mit den neuen Schiebewandschlössern lässt sich das Gartenzimmer zusätzlich sichern, sodass Gartenmöbel und Polster auch im Winter sicher stehen bleiben können. Die Türmitnehmer sorgen dafür, dass sich die Glaspaneele mühelos in einer Bewegung öffnen und schließen lassen. Ein Shading Panel schützt vor praller Sonne und Witterungseinflüssen, und eine Fliegengitter-Schiebetür hält Insekten draußen, wenn die Glasschiebewand geöffnet ist. Mit dem Steel Look Set erhält das Gartenzimmer eine industrielle Ausstrahlung, passend zum Wohntrend der Stahltüren. In den Showrooms erleben In den Showrooms von Tuinmaximaal erleben Besucher die Glasschiebewände und das Zubehör selbst in verschiedenen Produktaufbauten. In Deutschland gibt es Showrooms in Berlin, Bremen, Crailsheim, Heidelberg-Mannheim, Ingolstadt und München, dazu kommt der Showroom in Venlo, direkt hinter der niederländischen Grenze. Spezialisten beraten Besucher dort persönlich und fachkundig. Über Tuinmaximaal Tuinmaximaal entwickelt modulare Terrassenüberdachungen und Glasschiebewände, die für die einfache Selbstmontage konzipiert sind. Zu jedem Kauf erhalten Kunden das benötigte Werkzeug, verständliche Montageanleitungen und Online-Montagevideos. Wer die Montage lieber abgibt, kann auf professionelle Montagepartner zurückgreifen. Europaweit verarbeitet das Unternehmen jährlich mehr als 30.000 Bestellungen, die aus einem Logistikzentrum von über 27.000 Quadratmetern in den Niederlanden in ganz Europa versandt werden. Das Unternehmen hat 10 Showrooms in den Niederlanden, Deutschland und Großbritannien. Weitere Informationen Weitere Informationen zu den Glasschiebewänden finden Sie auf www.tuinmaximaal.de . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/von-der-terrassenuberdachung-zum-gartenzimmer-den-garten-das-ganze-jahr-genieWen-302933681.html



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