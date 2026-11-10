DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: Anlässlich des Veterans Day pausiert der US-Anleihehandel.

TAGESTHEMA

Bei Infineon Technologies steht zur Bilanzvorlage das erwartete KI-Geschäft mit Leistungshalbleitern für die Stromversorgung von Rechenzentren im Mittelpunkt. Im abgelaufenen Jahr wollte Konzernchef Jochen Hanebeck in diesem boomenden Geschäft aus seinen Anlagen 1,6 Milliarden Euro Umsatz herausholen, für das neue Jahr sind bislang 2,5 Milliarden angekündigt, es dürften aber mit einer Umstellung von Anlagen ziemlich sicher mehr werden.

Denn der deutsche Chipkonzern hatte im August bereits von Kundenvereinbarungen über mehrjährige Kapazitätsreservierungen gesprochen, die ein Umsatzvolumen im insgesamt hohen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich haben. Die Analysten von JPMorgan rechnen für 2026/27 nun mit einem KI-Umsatz von 3,5 bis 4,0 Milliarden. Wie wichtig Infineon das Geschäft nimmt, hatte das Unternehmen kürzlich im österreichischen Villach demonstriert. Dort wurde eine Investition von 1,1 Milliarden Euro bis 2034 avisiert. Angeschoben wird eine Massenproduktion von Galliumnitrit-Wafern in 300-Millimeter-Größe. Diese gelten als besonders leistungsstark.

Bei der Bilanzvorlage wird auch der Ausblick eine große Rolle spielen: Hoch sind hier die Renditeerwartungen. Der Konsens für die Segmentergebnismarge im neuen Jahr liegt gut 5 Punkte über dem für das alte Jahr. JPMorgan erwartet den Ausblick leicht über dem aktuellen Konsens. Der Chipkonzern ist dafür bekannt, eher vorsichtige Jahresprognosen abzugeben und diese im Jahresverlauf dann schrittweise anzuheben.

JPMorgan erwartet zusätzliches Wachstum für Infineons Automotivegeschäft. Trotz gedämpfter Fahrzeugstückzahlen dürfte der Wandel hin zu Software-Defined Vehicles für ein Umsatzwachstum im hoch einstelligen bis zweistelligen Prozentbereich sorgen, schreiben sie. Die Analysten von Jefferies erwarten Umsatz- und Margenwachstum im neuen Geschäftsjahr.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr sollten die Prognosen erreicht worden sein. Der Analystenkonsens für die Segmentergebnismarge von 19,6 Prozent liegt im Rahmen der von Infineon avisierten "rund 20 Prozent". Für 2026/27 erwartet der Markt im Schnitt 160 Basispunkte mehr prognostizierte Marge, nämlich 24,9 Prozent.

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Geschäftsquartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q25/26 ggVj Zahl 4Q24/25 Gesamtumsatz 4.708 +19% 21 3.943 Segmentergebnis 1.096 +53% 21 717 Segmentergebnis-Marge 23,3 -- 21 18,2 Ergebnis nach Steuern 678 +194% 21 231 Ergebnis je Aktie - unverwässert 0,52 +189% 21 0,18 Ergebnis je Aktie ber - verwässert 0,64 +88% 21 0,34 Umsatz Automotive 2.063 +7% 21 1.921 - Green Industrial Power 523 +13% 21 463 - Power & Sensor Systems 1.723 +45% 21 1.189 - Connected Secure Systems 403 +9% 21 369 Ergebnis Automotive 433 +1% 21 430 - Green Industrial Power 95 +38% 21 69 - Power & Sensor Systems 516 +188% 21 179 - Connected Secure Systems 54 +20% 21 45

++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Weitere Termine:

07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)

07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Hensoldt AG, Kapitalmarkttag

08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H

08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 2Q

08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q

18:00 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q

Im Lauf des Tages:

- DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 07:30 Arbeitslosenquote 3Q PROGNOSE: 8,4% 2. Quartal: 8,3% - US 14:30 Realeinkommen Oktober 14:30 Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+3,7% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 26.605,00 +1,0 E-Mini-Future S&P-500 7.597,75 +0,3 E-Mini-Future Nasdaq-100 28.017,25 +0,0 Topix (Tokio) 3.899,57 +2,1 Hang-Seng (Hongk.) 24.581,54 +0,5 Shanghai-Comp. 3.667,45 +0,2 Montag: INDEX Schluss +/- % DAX 26.267,19 +1,7 DAX-Future 26.426,00 +2,1 MDAX 31.072,75 +1,4 TecDAX 4.048,14 +1,1 SDAX 17.983,74 +0,8 Euro-Stoxx-50 6.290,45 +1,9 Stoxx-50 5.448,84 +1,5 XDAX 26.424,94 +0,6 Dow-Jones 52.389,75 +2,2 S&P-500 7.549,94 +2,4 Nasdaq Composite 25.253,14 +2,7

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der kräftigen Erholungsrally rechnen Händler auch am Dienstag. Die sehr starken Vorgaben der US-Börsen dürften vor allem Technologiewerte weiter nach oben ziehen. Als extrem gute Nachricht bezeichnen Händler auch das Bekenntnis von Anthropic zu ihrem Börsengang, der noch im November erfolgen soll. Auch die US-Politik wird nach der Zwischenwahl nüchterner gesehen: "Der allgemeine Glaube, dass die Demokraten gewonnen haben und damit das KI-Geschäft vorbei ist, erscheint bestenfalls übertrieben", sagte Mark Hackett, Chefmarktstratege bei Nationwide. Derweil wachsen die Hoffnungen auf eine Annäherung im US-Iran-Krieg, was die Ölpreise drückt und somit Inflationsängste lindert. Am Dienstag im Fokus stehen zunächst die US-Verbraucherpreise (CPI). Hier werden 3,9 Prozent höhere Preise gegenüber Vorjahr erwartet, einige Analysten schließen eine 4 vor dem Komma nicht aus. In Europa wurde am Morgen schon eine beschleunigte Inflation aus den Niederlanden vermeldet. Auch Unternehmenszahlen stehen im Blick. Am Morgen legen aus dem DAX Infineon und Henkel Daten vor.

Rückblick: Sehr fest - Für Konjunkturzuversicht und Kauflaune sorgten weiter deutlich sinkende Ölpreise. Ein andauernder Ölpreisrückgang würde einerseits den Inflationsdruck dämpfen und gleichzeitig das Wachstum unterstützen, denn niedrigere Energie- und Transportkosten entlasten Unternehmen und stärken die Kaufkraft der Verbraucher. Dazu zeigte sich die Wall Street mit starken Zugewinnen und wieder deutlich verbesserter Stimmung. Zu den Kursverlusten bei KI-Aktien in der Vorwoche hieß es, diese seien auch als eine Marktbereinigung nach sehr hoch geschossenen Erwartungen zu sehen. Nach ersten Gegenbewegungen am Freitag griffen Schnäppchenjäger bei vielen KI-Aktien zum Wochenstart weiter zu. Unter den jüngst schwer gebeutelten Aktien mit KI-Bezug erholten sich im DAX Infineon um 6,3 und Siemens Energy um 5,1 Prozent. In Amsterdam kamen ASML um 4,7 und in Paris STMicro um 5,3 Prozent voran. Branchenseitig waren Rüstungs- und Luftfahrtwerte die Tagessieger. Ihr Stoxx-Subindex gewann 4,2 Prozent. Marktteilnehmer sprachen auch von einer Erholung nach den Kursverlusten der Vorwoche, als Rüstungsaktien ähnlich wie KI-Aktien als Verlierer des US-Wahlausgangs gesehen worden und unter Druck geraten seien. Stark gesucht waren auch die zyklischen Rohstoffaktien mit einem Plus von 3,1 Prozent. Unicredit schnellten nach starken Quartalszahlen und einem angehobenen Ausblick um 6,3 Prozent nach oben. Die Italiener ließen zudem wissen, dass eine Fusion der deutschen Tochter HVB mit der Commerzbank früher als erwartet über die Bühne gehen könnte. Commerzbank gewannen fast 4 Prozent. Banco BPM wurden um 10,7 Prozent nach oben genommen. Die französische Credit Agricole will ihr Italiengeschäft mit BPM fusionieren, wodurch die drittgrößte Bankengruppe Italiens entstehen würde - mit 6,5 Millionen Kunden und mehr als 2.300 Filialen. Credit Agricole gaben um 0,3 Prozent nach.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr fest - Rückenwind kam neben gesunkenen Ölpreisen vom Konjunkturindex Sentix in Deutschland. Er verbesserte sich im Oktober etwas. Die deutsche Wirtschaft zeige erste Stabilisierungstendenzen, ohne bislang den entscheidenden Befreiungsschlag zu schaffen, erläuterten die Sentix-Experten. Zusätzliche Unterstützung lieferten dem DAX mit vielen exportorientierten Unternehmen überraschend starke deutsche Exporte. Sie stiegen im September um 2 Prozent, wohingegen Ökonomen nur mit einem halben Prozent gerechnet hatten. Hochtief, die am Freitag mit Übernahmegerüchten kräftig zugelegt hatten, büßten 1,3 Prozent ein, nachdem der spanische Hauptaktionär ACS angebliche Pläne einer Hochtief-Komplettübernahme dementiert hatte. Hannover Rück gaben um 1,4 Prozent nach. Der Rückversicherer verdiente dank eines guten Kapitalanlageergebnisses im dritten Quartal mehr als erwartet, bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr aber lediglich. Die Aktie sei vor den Zahlen schon gut gelaufen, hieß es außerdem. Der Anlagenbauer Gea setzte im dritten Quartal seinen Wachstumskurs fort und erfüllte die Erwartungen des

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November 10, 2026 01:32 ET (06:32 GMT)

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