EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
mwb fairtrade und mwb research vollziehen Trennung
mwb research hat ihre Firmenbezeichnung geändert. Damit endet die Nutzung der Marke mwb durch das Research-Unternehmen.
Für mwb fairtrade ist die im April angekündigte Neuordnung damit abgeschlossen. Das Unternehmen konzentriert sich auf sein eigenes Geschäft und seine weitere Entwicklung.
Die Trennung erfolgte im gegenseitigen Einvernehmen.
Zu mwb:
Disclaimer:
10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
|Rottenbucher Straße 28
|82166 Gräfelfing
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 858 52-305
|Fax:
|+49 (0)89 858 52-5 05
|E-Mail:
|investor-relations@mwbfairtrade.com
|Internet:
|www.mwbfairtrade.com
|ISIN:
|DE000A3EYLC7
|WKN:
|A3EYLC
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200ENQM9FRDEEWW40
|EQS News ID:
|2430840
|Ende der Mitteilung
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2430840 10.11.2026 CET/CEST