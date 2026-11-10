Japan und Deutschland bündeln ihre Kräfte in der Fusionstechnik im Rahmen der Hightech Agenda Deutschland der Bundesregierung

Kyoto Fusioneering ("KF"; Hauptsitz: Ota-ku, Tokio; Repräsentativer Direktor, Präsident COO: Kiyoshi Seko) hat am 29. Oktober 2026 den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Friedrich Merz, an seinem Hauptsitz und F&E-Zentrum in Tokio empfangen. KF stellte seine Arbeit an den technischen Herausforderungen vor, die allen Ansätzen der Fusionsenergie gemeinsam sind unabhängig vom Reaktortyp. Dabei besichtigte der Bundeskanzler ein Gyrotron für die Plasmaheizung sowie Komponenten eines Brennstoffkreislaufs. Im Anschluss tauschten sich beide Seiten über die Möglichkeiten einer deutsch-japanischen Zusammenarbeit auf dem Weg zur gesellschaftlichen Nutzung der Fusionsenergie aus.

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Von links: Stefan Rouenhoff, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie; Kiyoshi Seko, Repräsentativer Direktor, Präsident COO, Kyoto Fusioneering; Bundeskanzler Friedrich Merz; Satoshi Konishi, Mitgründer und Vorsitzender, Kyoto Fusioneering; Christian Day, Leiter von Kyoto Fusioneering Europe

Überblick über den Besuch

Datum: Donnerstag, 29. Oktober 2026

Ort: Hauptsitz und F&E-Zentrum von Kyoto Fusioneering, AW1-S, Logistics Building A, Tokyo Ryutsu Center, 6-1-1 Heiwajima, Ota-ku, Tokio

Besucher: Friedrich Merz, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland; Stefan Rouenhoff, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie; sowie weitere Mitglieder der Delegation

Teilnehmende seitens KF: Satoshi Konishi, Mitgründer und Vorsitzender; Kiyoshi Seko, Repräsentativer Direktor, Präsident COO; Christian Day, Leiter von Kyoto Fusioneering Europe; sowie weitere

Programm: Vorstellung der Geschäftstätigkeit von KF; Besichtigung eines Gyrotrons und von Komponenten des Brennstoffkreislaufs; Meinungsaustausch

Die Arbeit von KF an den gemeinsamen Herausforderungen der Fusion und die Verbindungen nach Deutschland

Weltweit schreitet die Forschung an unterschiedlichen Fusionsreaktorkonzepten voran, darunter Tokamaks, Stellaratoren und Laserfusion. Gleichzeitig sind Technologien wie die Plasmaheizung, der Kreislauf des Tritiumbrennstoffs und die Wärmeabfuhr gemeinsame Herausforderungen, die jeder Ansatz lösen muss, um die Praxisreife zu erreichen. KF entwickelt die für die Verwirklichung der Fusionsenergie unverzichtbare Infrastruktur darunter Plasmaheizung, Tritium-Brennstoffkreislauf sowie Tritium-Brutmäntel und Wärmekreisläufe und verfolgt einen integrierten Ansatz für die technische Umsetzung und Kommerzialisierung der Fusionsenergie.

Mit der Kyoto Fusioneering Europe GmbH ("KFEU") verfügt KF über einen europäischen Standort in Karlsruhe. Im Januar 2024 hat KF eine Kooperationsvereinbarung mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) unterzeichnet; seitdem arbeiten beide mit Schwerpunkt auf Brennstoffkreislauftechnologien zusammen, allen voran der Handhabung von Tritium. Im Rahmen des Förderprogramms "Fusion 2040" der Bundesregierung beteiligt sich KFEU unter anderem an SyrVBreTT, einem Konsortium zur Entwicklung von Tritiumtechnologien für den Brennstoffkreislauf, sowie an KaLiAS, das die für Brutmäntel benötigte Technologie zur Lithiumanreicherung entwickelt. Damit wächst die Rolle von KFEU im deutschen Fusionsökosystem stetig.

Anlässlich des Japan-Besuchs von Bundeskanzler Merz hat KF Memoranda of Understanding (MoUs) über die Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen unterzeichnet:

MoU mit Proxima Fusion: KF und Proxima Fusion, Europas führendes Stellarator-Fusionsunternehmen, werden ihre gemeinsame Arbeit an Gyrotrons der nächsten Generation für die Plasmaheizung sowie an Brennstoffkreislauftechnologien fortsetzen und ausbauen. Darüber hinaus wird KF seine Technologie und Expertise in die Kommerzialisierung und industrielle Umsetzung der Fusionsenergie in Deutschland einbringen, unter anderem im Rahmen der Initiative "Hubs für die Fusion" des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR). https://kyotofusioneering.com/en/news/2026/10/28/4966

MoU mit Focused Energy: KF einschließlich der deutschen Tochtergesellschaft KFEU und Focused Energy, ein Entwickler von Laserfusionskraftwerken, werden eine technische Zusammenarbeit in Bereichen wie Brennstoff- und Targettechnologien, dem Tritium-Brennstoffkreislauf, Werkstoffen für extreme Umgebungen und der Diagnostik prüfen, ebenso wie eine Zusammenarbeit mit den deutschen Fusionsforschungsstandorten und eine gemeinsame Markterschließung in Japan und Deutschland. https://kyotofusioneering.com/en/news/2026/10/29/4977

Zwei deutsche Unternehmen, die die Fusionsenergie mit unterschiedlichen Ansätzen Stellarator und Laser verfolgen, haben sich beide für KF als Partner entschieden. Wir sehen darin ein Zeichen dafür, dass in der Bundesregierung und der deutschen Industrie das Bewusstsein für die Bedeutung der gemeinsamen Herausforderungen wächst, denen sich KF widmet.

Der Besuch des Bundeskanzlers bot die Gelegenheit, sich vor Ort ein Bild davon zu machen, wo KF im Rahmen dieser Aktivitäten seine Technologien entwickelt.

Besichtigte Anlagen

Gyrotron

Ein Gerät, das Mikrowellen hoher Leistung erzeugt, um das Plasma auf die für Fusionsreaktionen erforderlichen hohen Temperaturen zu heizen. KF entwickelt Systeme für die Plasmaheizung, darunter Gyrotrons, und liefert diese an Fusionsentwicklungsprojekte in Japan und weltweit sowie für Anwendungen außerhalb der Fusion.

Komponenten des Brennstoffkreislaufsystems

Das Brennstoffkreislaufsystem, das Tritium den Brennstoff für Fusionsreaktionen zurückgewinnt, reinigt und dem Reaktor erneut zuführt, ist für eine kontinuierliche Stromerzeugung unverzichtbar. Bei dem Besuch besichtigte der Bundeskanzler Komponenten dieses Systems.

Statements

Satoshi Konishi, Co-founder and Chairman, Kyoto Fusioneering

"Fusionsenergie lässt sich nicht allein dadurch verwirklichen, dass in einem Reaktor Plasma brennt. Das Plasma heizen, den Tritiumbrennstoff zurückgewinnen und dem Reaktor wieder zuführen, die erzeugte Wärme abführen und in Strom umwandeln erst wenn diese Systeme zuverlässig funktionieren, kann eine Fusionsanlage als Kraftwerk arbeiten. Das sind gemeinsame Herausforderungen, an denen kein Reaktorkonzept vorbeikommt, und KF arbeitet seit seiner Gründung an der Technologieentwicklung in genau diesen Bereichen. Das Gyrotron und die Anlagen für den Brennstoffkreislauf, die der Bundeskanzler heute gesehen hat, stehen im Zentrum dieser Arbeit. Deutschland verfügt über eine lange Erfolgsgeschichte in der vielfältigen Fusionsforschung, darunter Stellaratoren und die Laserfusion, ebenso wie in der Forschung zum Brennstoffkreislauf. Wenn japanische und deutsche Ingenieurinnen und Ingenieure diese gemeinsamen Herausforderungen zusammen angehen, können wir nach meiner Überzeugung entscheidende Fortschritte auf dem Weg zur Fusionsenergie erzielen."

Kiyoshi Seko, Representative Director, President COO, Kyoto Fusioneering

"Es ist uns eine große Ehre, Bundeskanzler Merz bei uns begrüßt und uns mit ihm über die industrielle Zusammenarbeit zwischen Japan und Deutschland ausgetauscht zu haben. Deutschland betrachtet die Fusionsenergie nicht nur als Energiequelle der Zukunft, sondern als eine der Säulen der Hightech Agenda Deutschland, die durch Spitzentechnologie den Wohlstand des Landes sichern soll. Fertigung und Engineering, die im Zentrum dieser Agenda stehen, bilden auch den Kern des Geschäfts von KF. Mit den beiden angekündigten MoUs mit Proxima Fusion und Focused Energy wollen wir gemeinsam in Japan und Deutschland die Lieferkette aufbauen, die für die Industrialisierung der Fusion erforderlich ist einschließlich Plasmaheizung und Brennstoffkreislauf. Über KFEU, unseren europäischen Standort in Karlsruhe, werden wir die Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Deutschland weiter vertiefen und die Industrialisierung der Fusionsenergie durch die deutsch-japanische Zusammenarbeit beschleunigen."

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Kyoto Fusioneering: Kohei Yamamoto, media@kyotofusioneering.com