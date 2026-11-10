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PR Newswire
10.11.2026 08:12 Uhr
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Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 10

Fund: FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
GID
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 11.71
Shrs:78,200,000.00
Tckr: FGQI
Fund: FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
GAE
Date:9/11/2026
Curr: EUR
NAV: 9.95
Shrs:5,450,000.00
Tckr: FGEU
Fund: FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
GAG
Date:9/11/2026
Curr: GBP
NAV: 10.76
Shrs:6,750,000.00
Tckr: FGQP
Fund: FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
CHD
Date:9/11/2026
Curr: CHF
NAV: 8.57
Shrs:4,450,000.00
Tckr: FGQC
Fund: Fidelity US Quality Income UCITS ETF
UIA
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 16.74
Shrs:26,700,000.00
Tckr: FUSA
Fund: Fidelity US Quality Income UCITS ETF
UID
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 13.72
Shrs:109,350,000.00
Tckr: FUSD
Fund: Fidelity US Quality Income UCITS ETF
UAE
Date:9/11/2026
Curr: EUR
NAV: 12.25
Shrs:10,400,000.00
Tckr: FUSU
Fund: Fidelity US Quality Income UCITS ETF
UAG
Date:9/11/2026
Curr: GBP
NAV: 13.18
Shrs:500,000.00
Tckr: FUSP
Fund: FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
EAE
Date:9/11/2026
Curr: EUR
NAV: 10.23
Shrs:3,850,000.00
Tckr: FEQD
Fund: FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
EAG
Date:9/11/2026
Curr: GBP
NAV: 10.99
Shrs:200,000.00
Tckr: FEQP
Fund: FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
EIE
Date:9/11/2026
Curr: EUR
NAV: 7.55
Shrs:4,350,000.00
Tckr: FEUI
Fund: FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
EMA
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 9.14
Shrs:12,850,000.00
Tckr: FEMI
Fund: FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
EMD
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 7.31
Shrs:20,200,000.00
Tckr: FEME
Fund: FIL SR ENH EUR EQ ETF
EAE
Date:9/11/2026
Curr: EUR
NAV: 11.17
Shrs:9,900,000.00
Tckr: FEUR
Fund: FIL SR ENH US EQ ETF
UIA
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 13.71
Shrs:124,090,070.00
Tckr: FUSR
Fund: FIL SR ENH GLB EQ ETF
UIA
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 12.19
Shrs:15,350,000.00
Tckr: FGLR
Fund: FIL SR ENH JAP EQ ETF
EAJ
Date:9/11/2026
Curr: JPY
NAV: 1,235.60
Shrs:30,884,915.00
Tckr: FJPR
Fund: FIL SR ENH EM MKT EQ ETF
EAU
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 6.86
Shrs:560,250,000.00
Tckr: FEMR
Fund: FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF
EAU
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 7.55
Shrs:63,700,000.00
Tckr: FPXR
Fund: FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
GUI
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 5.10
Shrs:1,198,723.00
Tckr: FGHY
Fund: FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
GHA
Date:9/11/2026
Curr: GBP
NAV: 6.51
Shrs:12,560,691.00
Tckr: FHYG
Fund: FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
EHI
Date:9/11/2026
Curr: EUR
NAV: 4.47
Shrs:7,908,188.00
Tckr: FFGE
Fund: FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
UHI
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 4.81
Shrs:558,947.00
Tckr: FGHU
Fund: FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
USI
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 4.77
Shrs:174,320.00
Tckr: FGGB
Fund: FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
GAH
Date:9/11/2026
Curr: GBP
NAV: 5.52
Shrs:95,357,997.00
Tckr: FGGG
Fund: FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
UIH
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 4.99
Shrs:93,070.00
Tckr: FGGU
Fund: FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
EIH
Date:9/11/2026
Curr: EUR
NAV: 4.68
Shrs:57,991,821.00
Tckr: FFGC
Fund: FIL JPN EQ RES ENH ETF
JDM
Date:9/11/2026
Curr: JPY
NAV: 811.61
Shrs:681,060.00
Tckr: FJPI
Fund: FIL USD CB RES ENH PAB ETF
USI
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 5.17
Shrs:103,487.00
Tckr: FUIG
Fund: FIL USD CB RES ENH PAB ETF
EIH
Date:9/11/2026
Curr: EUR
NAV: 4.94
Shrs:488,990.00
Tckr: FUIE
Fund: FIL USD CB RES ENH PAB ETF
GAH
Date:9/11/2026
Curr: GBP
NAV: 5.97
Shrs:109,520,760.00
Tckr: FUIP
Fund: FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
EIU
Date:9/11/2026
Curr: EUR
NAV: 5.13
Shrs:4,973,767.00
Tckr: FEIG
Fund: FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
GAH
Date:9/11/2026
Curr: GBP
NAV: 5.96
Shrs:55,200,455.00
Tckr: FEIP
Fund: FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
EAU
Date:9/11/2026
Curr: EUR
NAV: 5.32
Shrs:4,888,510.00
Tckr: FEIA GY
Fund: FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
GAU
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 6.62
Shrs:3,050,000.00
Tckr: FGEA
Fund: FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
EIU
Date:9/11/2026
Curr: EUR
NAV: 4.80
Shrs:802,945.00
Tckr: FYEI
Fund: FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
GAH
Date:9/11/2026
Curr: GBP
NAV: 5.43
Shrs:5,915,517.00
Tckr: FYEP
Fund: FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
EIH
Date:9/11/2026
Curr: EUR
NAV: 4.64
Shrs:733,430.00
Tckr: FYUE
Fund: FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
GAH
Date:9/11/2026
Curr: GBP
NAV: 5.45
Shrs:21,564,459.00
Tckr: FYUP
Fund: FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
USI
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 4.83
Shrs:647,611.00
Tckr: FYUI
Fund: FIL GBL QLT VAL ETF
QGA
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 6.87
Shrs:1,150,000.00
Tckr: FGLV
Fund: FIL US QLT VAL ETF
QUA
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 6.56
Shrs:400,000.00
Tckr: FUSV
Fund: FIL US FUND LGE CAP CORE ETF
QUA
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 5.84
Shrs:14,450,000.00
Tckr: FFLC
Fund: FIL US FUND SMALL MID CAP ETF
QUA
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 6.17
Shrs:2,750,000.00
Tckr:
Fund: FIL GL EQUITY RES ENH PAB ETF
QUA
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 5.66
Shrs:141,900,000.00
Tckr:
Fund: FIL SR ENH US EQ ETF
EAH
Date:9/11/2026
Curr: EUR
NAV: 5.39
Shrs:21,197,877.00
Tckr:
Fund: FIL USD CORP BD RES ENH ETF
QUA
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 5.01
Shrs:4,550,737.00
Tckr:
Fund: FIL USD CORP BD RES ENH ETF
EAH
Date:9/11/2026
Curr: EUR
NAV: 4.94
Shrs:4,985,638.00
Tckr:
Fund: FIL EUR CORP BD RES ENH ETF
EAU
Date:9/11/2026
Curr: EUR
NAV: 4.98
Shrs:10,620,000.00
Tckr:
Fund: FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
GHI
Date:9/11/2026
Curr: GBP
NAV: 4.92
Shrs:2,318,820.00
Tckr:
Fund: FIL US FUND LGE CAP GROWTH ETF
QUA
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 4.78
Shrs:400,000.00
Tckr:
Fund: FIL GL EQ ENH YIELD UCITS ETF
GID
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 5.00
Shrs:1,000,000.00
Tckr:
Fund: FIL US EQ ENH YIELD UCITS ETF
GID
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 4.96
Shrs:1,000,000.00
Tckr:
Fund: FIL GL EQ DYNAMIC BUFFER ETF
QUA
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 4.91
Shrs:1,000,000.00
Tckr:
Fund: FIL US EQ DYNAMIC BUFFER ETF
QUA
Date:9/11/2026
Curr: USD
NAV: 4.88
Shrs:1,000,000.00
Tckr:
© 2026 PR Newswire
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.