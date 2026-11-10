Mit seinem Energiewende-Fonds unterstützt der Zertifizierer Grüner Strom Label Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeicher, Energieeffizienzmaßnahmen oder nachhaltige Mobilitätsangebote von Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes. Das Deutsche Rote Kreuz und Grüner Strom Label e.V. starten eine Kooperation. Mit der Zusammenarbeit wollen beide Organisationen ihr Engagement für die Energiewende stärken und konkrete Klimaschutzmaßnahmen in Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes fördern.Herzstück der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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