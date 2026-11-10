Kornelius Purps (antea): Nach dem "Blue-nami": Wo stehen wir?

06.11.2026 -

Nach dem "Blue-nami": Wo stehen wir?

Nach den US-Zwischenwahlen schlägt die Stunde der Wortakrobaten. Die "Blue Wave" habe eine "Lame Duck" an Land gespült. Auch die Süddeutsche Zeitung bemüht ein maritim anmutendes Bild:

"Der alte Mann und das blaue Meer". An den Finanzmärkten spielen sich derweil fast schon absurde Dialoge ab: "Was machen die Aktien heute?" - "Fünf Prozent!" - "Rauf oder runter?" - "Moment, muss ich nachschauen…" Inmitten eines noch nicht wirklich schlüssigen Marktbildes versuche ich mich heute an einer ersten Einordnung der Unordnung.

Man sollte Entwicklungen nicht vorschnell als "historisch" bezeichnen, aber die Aktienkursentwicklung seit der Wahlnacht von Dienstag auf Mittwoch war bislang mindestens "denkwürdig". Als sich mehr und mehr ein Sieg der Demokraten in beiden Kammern des Kongresses, also ein "Blue Wave", abzeichnete gaben die Aktienkurse (im Chart verwende ich den Future-Kontrakt auf den Nasdaq 100) deutlich nach.