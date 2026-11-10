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Asset Standard
10.11.2026 08:30 Uhr
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Kornelius Purps (antea): Nach dem "Blue-nami": Wo stehen wir?

06.11.2026 -

Nach dem "Blue-nami": Wo stehen wir?

Nach den US-Zwischenwahlen schlägt die Stunde der Wortakrobaten. Die "Blue Wave" habe eine "Lame Duck" an Land gespült. Auch die Süddeutsche Zeitung bemüht ein maritim anmutendes Bild:

"Der alte Mann und das blaue Meer". An den Finanzmärkten spielen sich derweil fast schon absurde Dialoge ab: "Was machen die Aktien heute?" - "Fünf Prozent!" - "Rauf oder runter?" - "Moment, muss ich nachschauen…" Inmitten eines noch nicht wirklich schlüssigen Marktbildes versuche ich mich heute an einer ersten Einordnung der Unordnung.

Man sollte Entwicklungen nicht vorschnell als "historisch" bezeichnen, aber die Aktienkursentwicklung seit der Wahlnacht von Dienstag auf Mittwoch war bislang mindestens "denkwürdig". Als sich mehr und mehr ein Sieg der Demokraten in beiden Kammern des Kongresses, also ein "Blue Wave", abzeichnete gaben die Aktienkurse (im Chart verwende ich den Future-Kontrakt auf den Nasdaq 100) deutlich nach.

Klicken Sie hier, um den vollständigen Beitrag zu lesen.

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Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

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