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SunPower Origin startet in Europa: Back-Contact-Technologie der 8. Generation mit 40 Jahren Garantie



10.11.2026 / 08:35 CET/CEST

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Erhältlich für SunPower-Partner in Formaten für Wohn- und Gewerbeimmobilien, wobei die ersten Lieferungen vor Ende 2026 erwartet werden. LYON, Frankreich, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- TCL SunPower Global, ein weltweit führender Anbieter von Solarenergielösungen, hat den europaweiten Bestellstart für SunPower Origin bekanntgegeben, eine neue Solarmodul-Produktlinie, die auf der achten Generation der Back-Contact-Zelltechnologie von SunPower basiert. SunPower leistete vor vier Jahrzehnten Pionierarbeit bei der Back-Contact-Technologie und produziert diese seit mehr als zwanzig Jahren in Serie. Das Unternehmen hält über 1.600 Solarpatente und hat weltweit mehr als 15 GW an Back-Contact-Modulen installiert. SunPower-Partner können Origin ab sofort bestellen. Die ersten Auslieferungen werden noch vor Ende 2026 erwartet. "Back-Contact-Technologie entwickelt sich zum neuen Standard im Solarmarkt", sagte Steven Zhang, General Manager von TCL SunPower Global. "Doch nur wenige Unternehmen beherrschen die Fertigung im industriellen Maßstab. SunPower hat diese Technologie bereits 2004 als erstes Unternehmen in die Serienproduktion gebracht. Mit SunPower Origin präsentieren wir heute die achte Generation. Unsere bisherigen Produktgenerationen haben sich über Jahrzehnte im praktischen Einsatz bewährt und uns wertvolle Erkenntnisse geliefert - etwa über Mikrorisse, das Verhalten bei Verschattung und die langfristige Zuverlässigkeit von Zellverbindungen. Diese Erfahrung lässt sich nicht einfach durch die Umstellung einer Produktionslinie ersetzen. Weil wir wissen, wie sich unsere Technologie über Jahrzehnte hinweg bewährt, können wir eine 40-jährige Modulgarantie bieten - gestützt durch unsere vertikal integrierte Lieferkette und die Finanzkraft der TCL-Gruppe." Bei Origin befinden sich alle elektrischen Kontakte auf der Rückseite der Zelle, sodass die Vorderseite uneingeschränkt Licht einfangen kann. Die Zellen werden mittels Lithografie statt durch Laserbearbeitung strukturiert - ein Verfahren, das laut TCL SunPower Mikrorisse reduziert - und mit einem Lot verbunden, das Temperaturen von bis zu 220 °C standhält. Verschattung ist der härteste Test für jedes Modul: Ein Schornstein, eine Entlüftung oder Laub zwingen den Strom durch die verschattete Zelle und erhitzen diese. Ein 54-Zellen-Origin-Modul verhält sich, als verfüge es über mehr als 16.000 Bypass-Dioden, wodurch die verschattete Zelle unter 100 °C bleibt und der Rest des Moduls weiterhin Strom produziert. Origin ist vom TÜV Rheinland mit der Klasse A+ für Verschattungsresistenz zertifiziert, und sein breiteres spektrales Ansprechverhalten verbessert den Ertrag in den Morgen- und Abendstunden sowie bei Bewölkung. "Wir bezeichnen SunPower Origin als das Original, das Sicherste und das Stärkste", sagte Karin Alberto-Burkhardt, Direktorin PV-Produktmanagement bei TCL SunPower Global. "Das Original, weil SunPower 2004 als erstes Unternehmen die Back-Contact-Zelltechnologie industrialisiert und seitdem eines der umfangreichsten IP-Portfolios der Branche aufgebaut hat. Origin repräsentiert die achte Generation dieser Technologieplattform. Das Sicherste, weil die Back-Contact-Architektur auf überlegene thermische und mechanische Zuverlässigkeit ausgelegt ist, was das Risiko von Hotspots bei Teilverschattung minimiert und gleichzeitig dauerhaft robuste Zellverbindungen gewährleistet. Das Stärkste, weil die Technologie durch eine 40-jährige Garantie eines Unternehmens abgesichert ist, das über die Größe, die Tradition und die Finanzkraft verfügt, um dahinterzustehen. Mit Origin setzen Installateure auf eine über Jahrzehnte bewährte Technologie, nicht auf ein Experiment." Bei weltweit mehr als 15 GW installierter Back-Contact-Modulleistung verzeichnet SunPower eine Garantie-Rücklaufquote von lediglich 0,005 %. Dies geht aus einer internen Auswertung der Schadensfälle vom Juni 2026 hervor. Eine auf der IEEE Photovoltaic Specialists Conference vorgestellte Studie mit Felddaten aus insgesamt 3,2 Millionen Moduljahren bestätigt die vom Unternehmen angegebene durchschnittliche jährliche Leistungsdegradation von weniger als 0,25 %. Auch für SunPower Origin wird eine jährliche Leistungsdegradation von maximal 0,25 % garantiert. Darüber hinaus überzeugt das Modul mit einem niedrigen Temperaturkoeffizienten von -0,26 %/°C. Origin bietet eine umfassende 40-jährige Garantie, die das Produkt, die Leistungsabgabe und den Service abdeckt. Die Garantie wird durch die juristischen Einheiten von SunPower in den wichtigsten europäischen Märkten sowie durch die langjährige Erfahrung des Unternehmens bei der Installation von Back-Contact-Modulen und der Überwachung ihrer Degradations- und Rücklaufquoten gestützt. Zudem steht die Finanzkraft der TCL-Gruppe dahinter. TCL SunPower wird von BloombergNEF (Q3 2026) als Tier-1-Modulhersteller geführt. Das Wohngebäude-Modul verfügt über 54 Zellen in einem 1.800 × 1.134 mm großen Rahmen und liefert bis zu 505 W bei einem Wirkungsgrad von bis zu 24,7 % in komplett schwarzem Design. Das gewerbliche Modul hat 66 Zellen, misst 2.192 × 1.134 mm und liefert bis zu 615 W. Es ist bifazial mit einer Bifazialität von bis zu 80 %, nutzt reflektiertes Licht auf der Rückseite und eignet sich ideal für gewerbliche Dächer, auf denen Lüftungen, Klimageräte und Dachkanten die Anzahl der installierbaren Module begrenzen. SunPower Origin ist ab sofort für SunPower-Partner in ganz Europa erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der SunPower Origin-Seite . Installateure, die SunPower-Partner werden möchten, können sich hier als SunPower-Partner bewerben . Über TCL SunPower Global Unterstützt durch die globale Stärke, finanzielle Stabilität und technologische Führung der TCL-Gruppe ist TCL SunPower Global ein führender Anbieter von Solarenergielösungen, der sich der Bereitstellung leistungsstarker, zuverlässiger und zugänglicher Solarlösungen weltweit verschrieben hat. Das Unternehmen kombiniert fortschrittliche Technologie, vertikal integrierte Fertigung und einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit, um die globale Energiewende voranzutreiben. TCL SunPower Global vereint zwei sich ergänzende Marken: SunPower, Anbieter von erstklassigen, vollständig integrierten Energielösungen für Wohngebäude, und TCL-TCL Solar, Anbieter von leistungsstarken und kosteneffizienten Solar- und Energielösungen. Gemeinsam decken sie die vielfältigen Bedürfnisse des globalen Solarmarktes ab - von Aufdachanlagen für Privathaushalte bis hin zu gewerblichen Projekten und Großanlagen. Weitere Informationen: sunpowerglobal.com und LinkedIn . Pressekontakt:

Anna Valeria Porta

anna.porta@sunpowerglobal.com

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