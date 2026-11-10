Zürich - Der Üetlihof in Zürich, einer der grössten Bürokomplexe der Schweiz, steht laut der «NZZ» zum Verkauf. Der norwegische Staatsfonds, der den Komplex bereits 2022 verkaufen wollte, strebe einen Verkaufsabschluss noch vor Jahresende an, schreibt die Zeitung in der Ausgabe vom Dienstag. Wer den Zuschlag erhalte und zu welchem Preis, sei noch offen. 2022 stand ein Preis von 1,3 Milliarden Franken im Raum. Mieterin der Büros ist seit der CS-Übernahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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