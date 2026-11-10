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Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 6,07 Millionen Token erreicht hat und sich der Gesamtbestand an Kryptowährungen sowie Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren auf 14,3 Milliarden US-Dollar beläuft



10.11.2026 / 08:45 CET/CEST

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Bitmine hält 4,97 % des gesamten ETH-Angebots von 122,2 Millionen ETH. Vitalik Buterin, Gründer von Ethereum, erklärt: "Ich habe mich endgültig entschieden: ETH ist ein Wertspeicher, ETH ist Geld" Bitmine hat in nur 15 Monaten bereits 99 % des Weges zur "Alchemy of 5 %" zurückgelegt Bitmine veröffentlichte am 7. Oktober eine Mitteilung des Vorsitzenden mit dem Titel "Crypto Bull Underway - This Cycle Likely the Largest" Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt Bitmine verfügt über 5 227 037 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.234 US-Dollar pro ETH einem Wert von 11,7 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger Bitmine hält Anteile im Wert von 75 Millionen US-Dollar an Eightco (NASDAQ: ORBS), dessen Aktie mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Titeln weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI bieten Die Kryptobestände, Barmittel, marktfähigen Wertpapiere und "Moonshots" von Bitmine haben einen Gesamtwert von 14,3 Milliarden US-Dollar, darunter 6,07 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere im Wert von 475 Millionen US-Dollar sowie weitere Kryptobestände Bitmine erhält weiterhin Unterstützung von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG und Galaxy Digital, sowie vom Privatinvestor Thomas "Tom" Lee, die das Unternehmen bei seinem Ziel unterstützen, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben NORWALK, Connecticut, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" oder das "Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Aufstockung von Kryptobeständen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass sich die Kryptobestände, Barmittel, marktfähigen Wertpapiere und "Moonshots" von Bitmine auf insgesamt 14,3 Milliarden US-Dollar belaufen. Mit Stand vom 8. November 2026, 14:00 Uhr ET, umfassen die Kryptobestände des Unternehmens 6 070 092 ETH zu einem Kurs von 2.234 US-Dollar pro ETH (laut Coinbase NASDAQ: COIN), 216 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung im Wert von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, eine Beteiligung im Wert von 75 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") sowie Barmittel und marktfähige Wertpapiere im Gesamtwert von 475 Millionen US-Dollar. Bitmine hält 4,97 % des gesamten ETH-Angebots (von 122,2 Millionen ETH). "Vitalik Buterin, Gründer von Ethereum, erklärte auf der Devcon 8 in Mumbai: 'Ich habe mich endgültig entschieden: ETH ist ein Wertspeicher, ETH ist Geld.' Diese Aussage des Ethereum-Gründers stellt meiner Ansicht nach einen tiefgreifenden Wandel dar und verdeutlicht, wie ETH im kommenden Superzyklus der Tokenisierung und KI Wert für sich erschließen wird", erklärte Thomas "Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine. "Meiner Meinung nach war ETH kein Token mit einem Cashflow-Modell wie HYPE oder LIT, sondern vielmehr eine erstklassige und vertrauenswürdige Sicherheit, was widerspiegelt, dass Ethereum die Layer-1-Blockchain ist, für die sich die überwiegende Mehrheit der Finanzinstitute entscheidet, wenn sie Vermögenswerte auf die Blockchain übertragen", fuhr Lee fort. Vitalik erläuterte seine Ansichten weiter in einem Beitrag auf X.com , in dem er darlegte, warum er ETH als Wertspeicher (SoV) betrachtet. Die 3 Gründe, die er nannte: Die Gebührenverbrennung bei ETH ist nicht so stark ausgeprägt, wie es zunächst schien; die Optimierung im Hinblick auf die Gebührenverbrennung ist nicht unbedingt mit Dezentralisierung sowie dem Schutz vor Vereinnahmung vereinbar und die Optimierung für SoV entspricht den Stärken von ETH in Bezug auf Dezentralisierung und CROPS. "Mit anderen Worten: ETH als Wertspeicher steht am besten im Einklang mit der künftigen Roadmap von ETH sowie mit der Rolle, die ETH im kommenden Superzyklus der Tokenisierung spielen wird", fügte Lee hinzu. "In der vergangenen Woche haben wir 9587 ETH erworben. Die Erfolgsbilanz von Bitmine beim konsequenten Kauf von Kryptowährungen ist unter den börsennotierten Unternehmen weltweit unübertroffen. Bitmine hat seit dem Beginn der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 jede Woche ETH gekauft", erklärte Lee. Am 7. Oktober veröffentlichte Bitmine die neueste Nachricht des Vorsitzenden mit dem Titel "Crypto Bull Underway - This Cycle Likely the Largest" ("Krypto-Bullenmarkt im Gange - dieser Zyklus dürfte der größte werden"). Die Präsentation ist auf der Bitmine-Website verfügbar ( Link zur Präsentation ). Bereits im Jahr 2026 führte Bitmine MAVAN (Made in America VAlidator Network), die Staking-Plattform auf institutionellem Niveau, ein. Ursprünglich zur Unterstützung der eigenen Ethereum-Treasury von Bitmine entwickelt, hat MAVAN sein Angebot inzwischen auf institutionelle Investoren, Verwahrstellen und Ökosystem-Partner ausgeweitet, die auf der Suche nach erstklassiger Staking-Infrastruktur sind. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt. Mit Stand 8. November 2026 beträgt der Gesamtbestand gestakter ETH bei Bitmine 5 227 037 (11,7 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 2.234 US-Dollar pro ETH). "Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Bei vollständigem Staking der ETH von Bitmine über MAVAN und dessen Staking-Partner würden sich die prognostizierten ETH-Staking-Erträge auf Jahresbasis auf 359 Millionen US-Dollar belaufen, ausgehend von der über die vergangenen sieben Tage ermittelten Staking-Rendite von BMNR in Höhe von 2,65 % (Stand: 8. November 2026). Zum Vergleich: Die auf Jahresbasis hochgerechneten Staking-Erträge bei 5,2 Millionen gestakten ETH (86 % der 6,07 Millionen ETH, die Bitmine hält) belaufen sich auf 309 Millionen US-Dollar", fuhr Lee fort. Bitmine belegt mit seinen Kryptobeständen weltweit Platz eins unter den Ethereum-Treasuries und Platz zwei unter den Krypto-Treasuries hinter Strategy Inc., die Berichten zufolge 849.327 BTC im Wert von etwa 69 Milliarden US-Dollar hält. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury. Das Management von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act sowie Project Crypto der Securities and Exchange Commission (SEC) für den Finanzdienstleistungssektor im Jahr 2026 ebenso bahnbrechend sind wie die Maßnahme der USA vom 15. August 1971, die vor 55 Jahren das Bretton-Woods-System beendete und den US-Dollar vom Goldstandard löste. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Die Nachricht des Vorsitzenden von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/ Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/ Informationen zu Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ist gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften ("Bitmine" oder das "Unternehmen") ein Unternehmen im Bereich der Blockchain-Technologieinfrastruktur, das in den Bereichen institutionelle Staking- und Validierungsdienstleistungen für digitale Vermögenswerte, Bitcoin-Mining sowie strategische Verwaltung digitaler Vermögenswerte tätig ist. Als weltweit führendes Ethereum-Treasury-Unternehmen setzt es eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt um. Das Unternehmen stellt eine Staking- und Validierungsinfrastruktur auf institutionellem Niveau bereit - über die es Staking-Prämien sowie Validierungserträge erzielt - und betreibt darüber hinaus Bitcoin-Mining-Aktivitäten. Bitmine hält digitale Vermögenswerte strategisch und erzielt Erträge aus diesen Beständen, um Liquidität sowie Kapitalbildung zu unterstützen. Seit 2025 hat das Unternehmen seine Kapazitäten im Bereich der Blockchain-Infrastruktur ausgebaut, unter anderem durch die Entwicklung und Einführung von MAVAN, seiner Plattform für institutionelles Staking sowie Validierung. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören darüber hinaus Investitionen in Blockchain-Projekte in der Frühphase ("Moonshot"-Investitionen) sowie ergänzende Dienstleistungen in den Bereichen Mining, Hosting und Beratung. Für weitere Informationen folgen Sie uns auf X:

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Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind und im Allgemeinen durch Begriffe wie "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "geht davon aus", "schätzt", "kann", "wird", "würde", "könnte", "sollte", "ist der Ansicht" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu folgenden Punkten: (i) das Ziel des Unternehmens, 5 % des gesamten ETH-Angebots zu erwerben (die "Alchemy of 5 %"-Initiative); (ii) die Strategie des Unternehmens zur Aufstockung digitaler Vermögenswerte und zur Verwaltung seiner Treasury, einschließlich Aussagen zu den fortgesetzten wöchentlichen ETH-Käufen und dem Status des Unternehmens als größte ETH-Treasury der Welt; (iii) die Staking-Aktivitäten des Unternehmens, einschließlich der prognostizierten ETH-Staking-Erträge von rund 359 Millionen US-Dollar auf Jahresbasis bei vollständigem Staking sowie der derzeit prognostizierten Staking-Erträge von rund 309 Millionen US-Dollar auf Jahresbasis, basierend auf dem aktuell gestakten ETH-Bestand; (iv) die Expansion von MAVAN zur Betreuung institutioneller Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner; (v) die Einschätzungen des Managements zu den Bedingungen am Kryptomarkt, darunter die Auffassung, dass ein Krypto-Bullenmarkt im Gange ist, sowie zur Bedeutung der Marktreaktion auf den Diebstahl bei Binance und zur Widerstandsfähigkeit der Kryptoindustrie; (vi) die Meinung des Managements zu den potenziellen Auswirkungen des GENIUS Act und von Project Crypto der SEC auf Finanzdienstleistungen sowie (vii) Angaben zum Wert der Kryptobestände, Barmittel, marktfähigen Wertpapiere und "Moonshot"-Bestände des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen oder dazu beitragen könnten, gehören unter anderem: die extreme Volatilität sowie die Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte, einschließlich ETH und Bitcoin; das Risiko, dass ETH als Wertspeicher nicht akzeptiert wird oder seine Akzeptanz nicht beibehalten kann; die Abhängigkeit des Unternehmens von Preisquellen Dritter und gemeldeten Marktwerten, die erheblichen Schwankungen unterliegen können; Änderungen der Marktbedingungen, die sich auf den Handelspreis sowie das Handelsvolumen der Wertpapiere des Unternehmens auswirken; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie zum Erwerb digitaler Vermögenswerte erfolgreich umzusetzen und seine ETH-Akkumulationsziele, einschließlich des Ziels "Alchemy of 5 %", zu erreichen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit und die MAVAN-Expansion zu finanzieren; betriebliche, sicherheitsrelevante und technologische Risiken im Zusammenhang mit den Staking- und Validierungsvorgängen des Unternehmens, einschließlich Netzwerkausfällen, Slashing-Ereignissen, Cybersicherheitsverletzungen (einschließlich Diebstählen und Cyberangriffen auf Börsen, Verwahrstellen sowie andere Branchenteilnehmer) und Protokolländerungen; das Risiko, dass die tatsächlichen Staking-Erträge und -Belohnungen erheblich von den prognostizierten Beträgen abweichen; Wettbewerb in den Bereichen Treasury-Verwaltung digitaler Vermögenswerte, Staking sowie Mining; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte, Blockchain-Technologie und Staking-Aktivitäten betreffen, einschließlich der Umsetzung und Auslegung des GENIUS Act, von Project Crypto der SEC sowie anderer vorgeschlagener Gesetze oder Regelungen; Maßnahmen der SEC, CFTC und anderer Aufsichtsbehörden; Risiken im Zusammenhang mit den "Moonshot"-Investitionen des Unternehmens, unter anderem in Eightco Holdings und Beast Industries, sowie der Wertentwicklung der Unternehmen, auf die sich diese Investitionen indirekt beziehen; makroökonomische Faktoren, einschließlich Inflation, Zinssätzen und allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; Änderungen am Ethereum-Protokoll oder der Roadmap; die Performance von Drittanbietern, Börsen, Verwahrstellen sowie Staking-Partnern und die anderen Risikofaktoren, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zur Verfügung standen, und spiegeln die aktuellen Erwartungen, Schätzungen sowie Überzeugungen der Unternehmensleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der oben beschriebenen Faktoren sowie der Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des am 21. November 2025 bei der SEC eingereichten Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 30. September 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr, in den Quartalsberichten des Unternehmens auf Formular 10-Q sowie in seinen sonstigen, von Zeit zu Zeit geänderten oder aktualisierten SEC-Unterlagen beschrieben werden, erheblich von den ausdrücklich genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Kopien dieser Unterlagen sind auf www.sec.gov sowie auf https://Bitminetech.io/investor-relations/ verfügbar. 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