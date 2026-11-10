Emittent / Herausgeber: GLS Investment Management GmbH / Schlagwort(e): Fonds/ESG

Erstes Investment für GLS ELTIF - Energieinfrastruktur Fonds erfolgreich abgeschlossen



10.11.2026 / 09:00 CET/CEST

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Erstes Investment für GLS ELTIF - Energieinfrastruktur Fonds erfolgreich abgeschlossen GLS ELTIF erwirbt Solarpark in Rheinland-Pfalz mit einer Fläche von 18 ha und einer Bruttonennleistung von 12,8 MWp von der GLS Energie AG

Projekt erfüllt hohe Nachhaltigkeitsanforderungen und ökonomische Kriterien von GLS Investments Bochum, 10. November 2026 - GLS Investments erwirbt erstes Energieinfrastrukturprojekt für den neu aufgelegten GLS ELTIF - Energieinfrastruktur Fonds (ISIN Retail-Tranche: LU3000447279, ISIN institutionelle Tranche: LU3000447352). Dabei handelt es sich um einen Solarpark im rheinland-pfälzischen Polch. Der Solarpark beheimatet eine Freiflächen-Photovoltaikanlage auf rund 18 ha mit einer Bruttonennleistung von 12,8 MWp und einer erwarteten jährlichen Stromproduktion von rund 13.000 MWh. Mit der erzeugten Strommenge können rund 3.800 Haushalte mit zwei Personen ein Jahr lang versorgt werden.1 Der Solarpark profitiert von einer laufenden EEG-Einspeisevergütung. Der Solarpark entspricht den strengen ökologischen und ökonomischen Bewertungskriterien von GLS Investments. Jede potenzielle Investition durchläuft eine umfassende Due-Diligence-Prüfung, bei der ökonomische, technische, rechtliche sowie sozial-ökologische Aspekte berücksichtigt werden. Im Hinblick auf die sozial-ökologischen Aspekte wird etwa bewertet, inwiefern ein Erneuerbare-Energien-Projekt Biodiversität mitdenkt oder Bürgerakzeptanz fördert. Diese umfassende Prüfung hat der nun erworbene Solarpark bestanden: Da es sich um eine Bestandsanlage handelt, wird keine zusätzliche Fläche versiegelt. Die Solaranlage steht auf einer Wiese, die ohne den Einsatz von Pestiziden oder Düngemitteln bewirtschaftet wird. Insofern bestätigte die Evaluierung, dass keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die weiteren für diese Technologie relevanten Schutzziele der EU-Taxonomie wie den Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme zu erwarten sind. Daniel Tubik, Portfoliomanager des Fonds, kommentiert: "Mit dem Erwerb des Solarparks in Polch sichert sich der GLS ELTIF - Energieinfrastruktur Fonds ein Ankerinvestment mit etablierter verlässlicher Ertragsbasis und laufender EEG-Vergütung. Auch aus sozial-ökologischer Perspektive ist das Projekt für den Fonds geeignet: Es zeichnet sich durch eine hohe Flächenverträglichkeit aus und erfüllt die Kriterien der EU-Taxonomie." Aktuell hat der Fonds ein Volumen von rund 40 Millionen Euro. Weitere Projekte befinden sich in der Planung. 1 Methode: Jährliche Stromproduktion in kWh / Strom je Haushalt in kWh (2-Pesonen-Haushalt) aus dem Jahr 2021 (Quelle: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/private-haushalte/Tabellen/stromverbrauch-haushalte.html) Über GLS Investments Die GLS Investment Management GmbH , kurz GLS Investments, entwickelt als 100-prozentige Tochter der GLS Bank nachhaltige Fondskonzepte und betreut diese unter sozial-ökologischen Gesichtspunkten. Sie gehört zu den strengsten Akteuren am Markt und ist verantwortlich für das GLS Anlageuniversum, das auf Basis eines mehrstufigen, integrierten sozial-ökologischen Auswahlprozesses erfolgt. Anschließend prüft und bewertet ein Team aus Finanzspezialisten die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Unternehmen. Die von der GLS Investments betreuten Investmentfonds investieren aktuell fast 1,8 Milliarden Euro in Unternehmen und Länder, die eine positive gesellschaftliche Wirkung entfalten und nachhaltige Entwicklung fördern (Stand Oktober 2026). Kontakt GLS Investments GLS Investments

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