Berlin (ots) -Hohe Mobilitätskosten belasten derzeit viele Autofahrer. Umso wichtiger ist es, vorhandene Sparpotenziale zu nutzen - zum Beispiel bei der Kfz-Versicherung. Mit einigen gezielten Anpassungen lassen sich die Beiträge senken, ohne auf wichtigen Schutz verzichten oder den Anbieter wechseln zu müssen. Die Verti Versicherung AG hat sieben Tipps.Wer bei der Kfz-Versicherung sparen möchte, muss nicht zwangsläufig den Anbieter wechseln. Oft lassen sich bereits durch eine Überprüfung des bestehenden Vertrags Einsparpotenziale erschließen. Dabei sollten Kunden darauf achten, dass Leistungsumfang und Kosten in einem ausgewogenen Verhältnis stehen.1. Jährliche Zahlweise wählenEine der einfachsten Möglichkeiten, Versicherungsbeiträge zu senken, ist die Wahl der jährlichen Zahlungsweise. Diese ist in der Regel günstiger als monatliche oder vierteljährliche Zahlungsintervalle.Der Grund dafür liegt vor allem in den Verwaltungskosten und dem Zahlungsrisiko. Bei einer jährlichen Zahlung fällt für Versicherer zum einen weniger Aufwand an als bei mehreren unterjährigen Abbuchungen. Außerdem erhält die Versicherung den gesamten Beitrag direkt zu Beginn der Vertragslaufzeit. Diesen Kostenvorteil geben viele Anbieter in Form niedrigerer Prämien an ihre Kunden weiter.2. Prüfen, ob eine Teilkaskoversicherung ausreichtDer Versicherungsbedarf verändert sich häufig mit dem Alter und dem Wert eines Fahrzeugs. Bei älteren Fahrzeugen ist es daher sinnvoll zu prüfen, ob statt einer Vollkasko- gegebenenfalls auch eine Teilkaskoversicherung ausreicht.Bei neueren oder höherwertigen Autos lohnt sich eine Vollkaskoversicherung aufgrund der umfangreichen Absicherung von selbst verschuldeten Schäden oft. Es kann aber sein, dass bei einem älteren Fahrzeug der zusätzliche Schutz unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten in keinem angemessenen Verhältnis mehr zu den Beitragskosten steht.3. Höhere Selbstbeteiligung vereinbarenWer bereit ist, kleinere Schäden selbst zu tragen, kann durch eine höhere Selbstbeteiligung in der Kaskoversicherung oft spürbar bei den Versicherungsbeiträgen sparen. Je höher der Betrag ist, den Versicherte im Schadenfall selbst übernehmen, desto geringer fällt in der Regel die jährliche Prämie aus.Wichtig ist jedoch, die Selbstbeteiligung so zu wählen, dass sie im Ernstfall problemlos selbst getragen werden kann. So lässt sich die laufende Versicherungsprämie reduzieren, ohne auf den grundlegenden Versicherungsschutz zu verzichten.4. Fahrleistung und Fahrerkreis regelmäßig überprüfenAuf den Prüfstand gehören auch die jährliche Fahrleistung und der eingetragene Fahrerkreis. Wer weniger Kilometer fährt als ursprünglich angegeben, sollte dies seinem Versicherer mitteilen. Weniger Kilometer bedeuten ein geringeres Risiko und damit häufig auch eine niedrigere Versicherungsprämie.Auch ein Blick auf den Fahrerkreis kann Sparpotenzial eröffnen. Wird das Fahrzeug heute von weniger Personen genutzt als früher, kann eine Anpassung der Vertragsdaten die Versicherungsprämie senken. Denn je überschaubarer der Fahrerkreis ist, desto geringer fällt das versicherte Risiko aus,5. Sondertarife und Rabatte nutzenViele Versicherer bieten attraktive Vergünstigungen, die nicht allen Kunden bekannt sind. So kann ein Zweitfahrzeug bei einigen Anbietern zu derselben Schadenfreiheitsklasse wie das Erstfahrzeug versichert werden. Auch unfallfrei gefahrene Zeiten mit einem Dienstwagen lassen sich unter bestimmten Voraussetzungen auf einen neuen Versicherungsvertrag anrechnen.Zunehmend interessant werden darüber hinaus Angebote für Carsharing-Nutzer. Einige Versicherer berücksichtigen nachweislich unfallfreie Carsharing-Erfahrungen bei der Einstufung in die Schadenfreiheitsklasse. Dadurch können insbesondere Fahrer ohne eigene Fahrzeughistorie von günstigeren Beiträgen profitieren.6. Werkstattbindung kann erhebliche Einsparungen bringenZusätzliche Rabatte gewähren viele Versicherer bei einer vereinbarten Werkstattbindung. Im Schadenfall erfolgt die Reparatur dann in einer Partnerwerkstatt des Versicherers. Im Gegenzug profitieren Kunden häufig von niedrigeren Versicherungsbeiträgen sowie zusätzlichen Serviceleistungen wie Hol- und Bringservice oder einem Ersatzfahrzeug.Expertentipp der Verti Versicherung AG: Die Werkstattbindung gilt ausschließlich für Kaskoschäden. Bei einem Haftpflichtschaden bleibt das Recht auf freie Werkstattwahl immer bestehen.7. Pannenhilfe als günstige Alternative zum AutomobilclubEin Kfz-Schutzbrief kann eine kostengünstige Alternative zum Automobilclub darstellen - insbesondere für Autofahrer, die vor allem Wert auf Unterstützung bei einer Panne legen. Der Schutzbrief kostet jährlich nur etwa 25 Euro, die Mitgliedschaft in einem Automobilclub je nach Leistungsumfang etwa das Dreifache. Gute Schutzbriefe umfassen Leistungen wie Pannenhilfe, Abschleppen, Bergung oder die Reparatur am Pannenort und gelten oft auch im Ausland. Teilweise sind sogar Hotelübernachtungen oder ein Mietwagen eingeschlossen.Fazit: Passgenauer Versicherungsschutz zahlt sich ausWer seinen Vertrag regelmäßig an die aktuelle Fahrzeugnutzung, den Fahrzeugwert und die persönliche Lebenssituation anpasst, kann den Beitrag senken, ohne auf Schutz zu verzichten, der tatsächlich benötigt wird. So lässt sich am Ende die individuell richtige Balance zwischen guter Absicherung und niedrigen Kosten finden.Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zum Tarifvergleich gibt es unter https://www.verti.de.Pressekontakt:Verti Versicherung AGSonja SchmittPressesprecherinTelefon: +49 3328 424 -3998E-Mail: presse@verti.deRheinstraße 7A14513 Berlin/TeltowOriginal-Content von: Verti Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43258/6387322