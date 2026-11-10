Der Bau- und Gartenfachhändler ersetzt mehrere Systeme durch eine einzige KI-gestützte Planungsplattform, die zehn Länder abdeckt

Die OBI Group, ein führender europäischer Bau- und Gartenfachhändler, hat damit begonnen, Blue Yonder Demand Planning und End-to-End-Nachschubfunktionen in seinen Filialen und Vertriebszentren einzuführen. Geplant ist, die Lösungen schließlich in allen Märkten auf mehr als 660 Filialen auszurollen. Durch die Einführung werden mehrere Systeme durch eine einzige, skalierbare Plattform ersetzt. Außerdem erhält OBI damit KI-gestützte Prognosen und einen automatisierten Nachschub von den Vertriebszentren bis in die Regale der Filialen, wodurch die Produktverfügbarkeit für Millionen von Kunden in ganz Europa verbessert wird.

OBI wählte Blue Yonder, um fragmentierte Planungssysteme auf einer einzigen integrierten Plattform zusammenzuführen. Dies trägt dazu bei, die Prognosegenauigkeit über alle Sortimentsarten und Planungszeiträume hinweg zu verbessern und gleichzeitig die Prognose- und Nachschubprozesse im gesamten Netzwerk zu standardisieren. Die Machine-Learning-Fähigkeiten von Blue Yonder und die Aussicht auf eine künftige Zusammenarbeit bei einer umfassenderen Transformation der Lieferkette waren ausschlaggebende Faktoren für die Entscheidung von OBI.

Blue Yonder Professional Services leitete die Implementierung und integrierte Fachexperten und Data Scientists mit in das Team von OBI, um eine einheitliche, skalierbare Planungslösung bereitzustellen. Gemeinsam entwickelten sie Prognosemodelle, die auf verschiedene Sortimente und Planungsbedürfnisse zugeschnitten waren, standardisierten Prozesse und vermittelten Wissen, um OBI bei der operativen Umsetzung der neuen Funktionen zu unterstützen.

"Wir haben uns für Blue Yonder entschieden, weil uns die KI- und Machine-Learning-Funktionen des Unternehmens eine einheitliche Datenbasis und eine harmonisierte Entscheidungsfindung in der Nachfrage- und Nachschubplanung ermöglichen. Eine Inbetriebnahme dieser Größenordnung verläuft nie einfach reibungslos es ist harte Arbeit, die sich jedoch ausgezahlt hat, da wir zunächst auf einem klaren Zielbetriebsmodell aufgebaut und die Migration zur Lösung strukturiert durchgeführt haben. Deshalb sind wir zuversichtlich, dass wir den vollen End-to-End-Nutzen ausschöpfen werden und nicht nur ein Systemwechsel stattfindet was vor allem der engen Zusammenarbeit mit dem Professional-Services-Team von Blue Yonder während des gesamten Prozesses zu verdanken ist", sagt Andreas Roesmann, SVP Supply Chain, OBI.

Mit Blue Yonder wird OBI in der Lage sein:

KI-gestützte Koordination und Automatisierung einzusetzen, um Abläufe zu optimieren, filial und kanal-spezifische Anforderungen zu erfüllen und Prognose- und Nachschub-Workflows von den Verteilzentren bis zu den Filialen zu integrieren.

besser zu verstehen, was die Kundennachfrage und das Kaufverhalten beeinflusst, was zu einer höheren Produktivität der Planer und einer besseren Bestandsverwaltung führt.

sich an dynamische Marktanforderungen anzupassen, indem Daten zentralisiert werden, um schnell auf Nachfrageschwankungen, Störungen und sich ändernde Kundenerwartungen reagieren zu können.

durchgängige Transparenz und Optimierung zu erreichen, um sowohl aktuelle als auch zukünftige Anforderungen an die Planung und Umsetzung in der Lieferkette zu erfüllen.

"OBI hat Millionen von Kunden für Heim und Gartenbedarf in 10 europäischen Ländern. Die richtige Nachfrageplanung in diesem Maßstab bedeutet, echte Komplexität zu meistern, wie saisonale Spitzenzeiten, regionale Unterschiede und sich schnell ändernde Kundenerwartungen", sagt Monique Rupert, Senior Vice President und General Manager, Professional Services bei Blue Yonder. "Unsere KI-gestützten Lösungen wurden genau für diese Herausforderungen entwickelt. Wir haben während der gesamten Implementierung eng mit dem OBI-Team zusammengearbeitet, und die nun geschaffene Grundlage wird zu messbaren Verbesserungen entlang der gesamten Nachschubkette von OBI führen. Wir freuen uns darauf, OBI bei seiner Transformation weiterhin zu unterstützen."

Weitere Ressourcen:

Mehr über die KI-Fähigkeiten von Blue Yonder

Mehr über die Lösungen von Blue Yonder für die Einzelhandelsplanung

Über OBI

allesmachbar Eine der führenden Adressen für Heim und Gartenbedarf in Deutschland und Europa

Mit OBI lässt sich das Zuhause kreativ und selbst gestalten. Das Angebot umfasst Produkte und Serviceangebote für die Bereiche Heimwerken, Bauen und Garten. Es zu ermöglichen, das eigene Zuhause nach den eigenen Vorstellungen, Möglichkeiten und entsprechend dem handwerklichen Geschick umzusetzen, steht für OBI an erster Stelle, ergänzt durch Lösungsangebote für komplette Projekte und "OBI PRO" speziell für Gewerbetreibende. Neben dem stationären Handel setzt OBI auf digitale Kund:innen- und Beratungskommunikation über die Plattform heyOBI. OBI ist heute europaweit mit mehr als 660 Märkten aufgestellt. Neben dem deutschen Heimatmarkt ist OBI auch in neun weiteren europäischen Ländern vertreten: Bosnien-Herzegowina, Italien, Österreich, Polen, Schweiz, Slowenien, Slowakei, Tschechische Republik und Ungarn. OBI ist ein Unternehmen der Tengelmann Gruppe.

Über Blue Yonder

Blue Yonder ist ein Unternehmen für die KI-gestützte Supply Chain. Als weltweit führender Anbieter für eine durchgängige digitale Transformation der Lieferkette bietet Blue Yonder eine zentrale, KI-gesteuerte Plattform und ein mehrstufiges Netzwerk, das Unternehmen in die Lage versetzt, nachhaltig zu arbeiten, profitabel zu skalieren und seine Kunden zu begeistern und zwar in Echtzeit. Als Pionier für KI-Lösungen hochkomplexer Lieferketten unterstützt Blue Yonder mit seinen modernen Supply-Chain-Innovationen und der exzellenten Branchenexpertise mehr als 3.000 Händler, Hersteller und Logistikdienstleister, die Komplexität ihrer Lieferkette und Störungen sicher zu bewältigen. blueyonder.com

"Blue Yonder" ist eine Marke oder eingetragene Marke der Blue Yonder Group, Inc. Jeder Handels-, Produkt- oder Dienstleistungsname, der in diesem Dokument unter dem Namen "Blue Yonder" erwähnt wird, ist eine Marke und/oder Eigentum der Blue Yonder Group, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Marken, eingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken der Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.

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