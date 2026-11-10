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Dow Jones News
10.11.2026 09:09 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Technologiebereich bleibt auf Erholungskurs

DJ MÄRKTE ASIEN/Technologiebereich bleibt auf Erholungskurs

DOW JONES--Die ostasiatischen Aktienmärkte haben ihre Erholungsbewegung angetrieben vom Technologiesektor am Dienstag fortgesetzt. Die Börsen folgten damit den positiven US-Vorgaben vom Vorabend. Besonders üppig fielen die Aufschläge in Japan und Südkorea aus. Die südkoreanische Börse hatte am Vortag im späten Handel noch ins Minus gedreht und dürfte somit Nachholbedarf aufweisen. Investoren fassten nach der größten Rally an der Wall Street seit rund sieben Monaten wieder Mut und griffen im zuvor stark gefallenen Halbleitersektor zu.

Begünstigt wurde die Kauflaune vom weiter fallenden Ölpreis. US-Präsident Donald Trump setzt offenbar verstärkt auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg. Gesunkene Ölpreise linderten Inflations- und in der Folge auch Zinserhöhungssorgen. Diese Überlegung kam den Aktien der kapitalintensiven Technologie-Unternehmen zugute.

Angeführt wurde die Rally im Technologiebereich vom südkoreanischen Kospi, der begleitet von Volatilitätsunterbrechungen um 4,4 Prozent zulegte. Der Index beendete damit eine dreitägige Durststrecke. Neben Halbleitertiteln waren mit dem Preisverfall bei Rohöl auch Werte aus dem Luftverkehr gesucht. Die Technologie-Schwergewichte SK Hynix und Samsung Electronics zogen um 6,7 bzw. 4,7 Prozent an.

Der ebenfalls technologielastige Taiex in Taiwan legte um weitere 2,5 Prozent zu, nachdem der Index am Vortag bereits seine siebentägige Durststrecke beendet hatte - gestützt von Maßnahmen zur Marktstabilisierung durch die Behörden.

Auch in Japan ging es nach dem Vortag weiter aufwärts, der Nikkei-225 gewann 2,9 Prozent auf 60.460 Punkte. Der schwache Konsum dürfte die Inflation bremsen und somit auch Argumente gegen Zinserhöhungen liefern. Die Ausgaben privater Haushalte waren im September sehr viel deutlicher gesunken als ohnehin befürchtet und verbuchten den stärksten Einbruch seit 2020. Die Konsumneigung stürzte auf Jahressicht ab. Suzuki Motor fielen nach Vorlage von Halbjahreszahlen um 2,2 Prozent. Der japanische Telekomkonzern SoftBank Corp (-1,9%) legte solide Geschäftszahlen vor, enttäuschte aber mit der Dividende.

In China zeigten sich die Börsen wie schon an den Tagen zuvor unspektakulär. Händler bescheinigten dem Markt ein Eigenleben mit Fokus auf chinesische Themen. Der HSI in Hongkong kletterte im späten Handel um 0,4 Prozent, der Shanghai-Composite schloss 0,1 Prozent höher. Nach den zuletzt schwachen Konsumsignalen offenbarte nun auch der Export leichte Schwächezeichen.

Zwar sind Chinas Exporte im Oktober weiter deutlich gewachsen. Das Tempo verlangsamte sich jedoch gegenüber September leicht, da die Wirtschaft weiterhin mit Spannungen mit ihren Handelspartnern konfrontiert ist. Das Wachstum lag zudem unter dem von Ökonomen erwarteten Rahmen. Zugleich bescheinigten sich die Importe deutlich - auch stärker als prognostiziert. Der Handelsbilanzüberschuss verringerte sich folglich.

Der australische S&P/ASX-200 legte um 1,1 Prozent zu. Daten zum Geschäfts- und Verbrauchervertrauen in Australien offenbarten einige beunruhigende Trends. Das Verbrauchervertrauen sank in der Woche auf den drittniedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1973. Die Daten haben die Alarmglocken mit Blick auf die Konsumaussichten vor der Weihnachtszeit schrillen lassen, wie Analyst Matthew Hassan von Westpac warnte. Auch die Oktober-Umfrage der NAB zur Geschäftslage zeigte eine deutliche Verschlechterung bei den Auftragseingängen. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    9.129,00  +1,1    +4,8      06:00 
Nikkei-225        60.459,58  +2,9    -       07:30 
Topix 500 (Tokio)     3.042,50  +1,9   +14,4      07:30 
Kospi (Seoul)       5.239,13  +4,4   +24,3      07:30 
Hang-Seng (Hongkong)   24.548,85  +0,4    -4,2      09:00 
Shanghai-Composite     3.666,15  +0,1    -7,6      08:00 
Straits-Times (Singapur)  5.266,69  +1,7   +13,4      10:00 
IDX Comp. (Indonesien)   5.130,66  +1,1   -40,6      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.602,69  -0,9    -4,6      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Mo, 08:35 % YTD 
EUR/USD           1,1229  +0,1   1,1223     1,1168  -4,4 
EUR/JPY           177,37  +0,1   177,20     176,57  -3,6 
EUR/GBP           0,8347  -0,0   0,8348     0,8340  -4,2 
USD/JPY           157,96  +0,0   157,90     158,08  +0,8 
USD/KRW          1.337,42  -0,2  1.340,20    1.347,80  -7,2 
USD/CNY           6,6695  -0,1   6,6727     6,6742  -4,6 
USD/CNH           6,6662  -0,1   6,6693     6,6723  -4,4 
USD/HKD           7,8436  +0,0   7,8418     7,8411  +0,8 
AUD/USD           0,6919  -0,1   0,6926     0,6884  +3,7 
NZD/USD           0,5633  +0,1   0,5630     0,5596  -2,1 
BTC/USD          74.579,36  -0,5 74.944,92    73.968,66 -15,0 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           85,63  -1,4   -1,22      86,85 
Brent/ICE           91,15  -1,5   -1,42      92,57 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.118,27  -0,5   -20,77    4.139,04 
Silber            52,90  -1,0   -0,51      53,41 
Platin           1.567,95  -0,6   -8,83    1.576,78 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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