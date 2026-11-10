Zürich - Mit dem EY Entrepreneur Of The Year Award 2026 hat das Prüfungs- und Beratungsunternehmen EY in der Schweiz zum 29. Mal innovative und engagierte Unternehmerpersönlichkeiten ausgezeichnet. Im Rahmen der feierlichen Gala im Kongresshaus Zürich wurden am Abend des 23. Oktober die Preisträger in den drei Kategorien «Scale-up Leaders», «Visionary Entrepreneurs» und «Entrepreneurs in Family Business» geehrt. Zu den Gewinnern zählt Daniela Marino ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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