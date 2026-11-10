Die Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie ist weiterhin maßgeblich von den Übernahmebemühungen der italienischen Großbank UniCredit geprägt. Nach einem Rückgang im Oktober konnte sich die Aktie zuletzt wieder erholen. Am Montag notiert sie bei rund 40 €. UniCredit teilte am 9. November den Fahrplan bis Anfang 2027 der Kontrollübernahme mit. Hier stellt sich die Frage: Wie soll hier eine vertrauensvolle Übernahme gelingen? UniCredit will Anfang 2027 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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