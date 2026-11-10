Börse Aktuell: Tech-Aktien erholen sich, Ölpreis bricht ein

Wall Street verbucht die stärkste Sitzung seit April (S&P 500 legte um 2,3 - zu, Nasdaq 100 um 3,4 - getrieben von Käufern im Chip-Sektor (+6,9 - und einem deutlichen Abverkauf am Ölmarkt.

Ölpreise brachen spürbar ein (Brent gestern -5,85 - auf rund 92,5 USD/b, WTI -4,38 - auf 86,8 USD/b), ausgelöst durch Donald Trumps Aussage, Militärschläge gegen Iran seien "äußerst unwahrscheinlich", flankiert von Berichten über ein mögliches Atomabkommen sowie eine Entspannung an der Straße von Hormus.

Demgegenüber weisen einige Quellen im Iran darauf hin, dass derzeit keine Verhandlungen stattfinden.

Chinas Exporte stiegen im Oktober auf Dollarbasis im Jahresvergleich um 35,2 - getrieben durch ungebrochene Nachfrage nach KI-Hardware; der Handelsbilanzüberschuss überschritt die Marke von einer Billion Dollar damit einen Monat früher als im Vorjahr.

Was heute für deutsche Anleger insbesondere relevant ist

DAX auf Rekordniveau unter Konsolidierungsdruck: Der deutsche Leitindex startet mit Gewinnen freundlich in den Handel, bewegt sich statistisch jedoch in einer extremen Mehrjahres-Überkauft-Zone (5-Jahres-Perzentil bei 99,8 - Nach dem kräftigen Wochenplus steigt die Anfälligkeit für Gewinnmitnahmen, insbesondere falls der US-Verbraucherpreisindex am Nachmittag heißer ausfällt als erwartet.

Entlastung bei Energiepreisen für die heimische Industrie: Der deutliche Rückgang der Notierungen bei Brent- und WTI-Rohöl sorgt für Erleichterung bei energieintensiven deutschen Industrie- und Chemieunternehmen (z. B. BASF, Covestro), da er den Kostendruck dämpft.

Chinas Außenhandelsboom als Stütze für deutsche Exporteure: Die unerwartet starken chinesischen Export- und Importzahlen signalisieren anhaltende Nachfrage im Technologiesektor. Davon profitieren insbesondere exportorientierte DAX-Titel mit engem Bezug zu Halbleiter- und Automatisierungsausrüstung sowie asiatischen Lieferketten.

Vola-Rückgang im Euroraum: Der Einbruch des europäischen Volatilitätsindex VSTOXX um 14,56 - auf 18,48 Punkte zeigt ein spürbares Nachlassen geopolitischer Risikoaufschläge, was zyklischen Titeln im Vorfeld der US-Inflationsdaten zusätzlichen Spielraum verschafft....

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