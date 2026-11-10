Meerbusch (ots) -Rund 4,7 Millionen Deutsche besitzen ETFs - doch vielen fehlt eine Strategie. Ab 2027 soll das Altersvorsorgedepot kommen, das Anleger selbst managen können. Die Quantopion GmbH startet dafür U.D.O. (https://udo.capital): einen KI-Copiloten, der ETF-Strategien direkt aufs Smartphone bringt. Das bringt System ins Chaos.Die KI analysiert, der Anleger entscheidetU.D.O. ist mehr als eine Frage an einen KI-Chatbot: Die U.D.O.-KI berechnet mit professioneller Portfoliotheorie, KI-Methoden und vielen Einflussfaktoren komplette Portfolios - und die nötigen Anpassungen, je nach Strategie monatlich oder quartalsweise. Umgesetzt wird im eigenen Depot bei fast allen Banken und Brokern, teils per direkter Schnittstelle. Kein Robo-Advisor, kein Depotwechsel, rund zehn Minuten Aufwand im Monat.Transparent und zum Festpreis wird man DIY-Manager seines VermögensDie Strategien - von defensiv bis offensiv - investiere in maximal 5 oder 10 ETFs. Regeln, Allokationsverlauf und Wertentwicklung sind pro Strategie dokumentiert (https://udo.capital). In Rückrechnungen seit 2021 erzielten die Strategien ca. 10 bis 18 Prozent pro Jahr. U.D.O. kostet ab 9,90 Euro im Monat (oder 99 Euro pro Jahr) statt einer prozentualen Gebühr. Schon ab 10.000 Euro Anlagesumme kostet U.D.O. so weniger als 1% pro Jahr."Die meisten Anleger haben längst ETFs im Depot - aber selten eine Strategie dafür", sagt Michael Geke, CEO der Quantopion GmbH. "U.D.O. ist ihr Copilot - die Entscheidung bleibt immer beim Anleger."Mehr- Im U.D.O.-Kanal auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=gAc_y0Z_SB4) in 2:40 Min. alles zu U.D.O.- Ausführliche Pressemittteilung Pressebereich (https://quantopion.com/presse).- Demo für Presse: Wir bieten einen zeitlich begrenzten, kostenfreien DemozugangHinweis: Keine Anlageberatung. Simulierte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.Pressekontakt:Carola D'ham,Quantopion GmbH, Löwenburg 1, 40668 MeerbuschTelefon: +49 2150 9669890 ·E-Mail: presse@quantopion.comInterviews: Michael Geke, CEOOriginal-Content von: Quantopion GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183894/6387350