CAIRDAC, SA, ein Medizintechnikunternehmen in der Vorumsatzphase, das ALPS, ein kabelloses, energieautarkes Herzstimulationssystem, entwickelt, gab heute die Ernennung von Herrn Rinda Sama zum Mitglied seines Verwaltungsrats bekannt. Mit seiner Ernennung gewinnt der Verwaltungsrat umfassende Erfahrung in den Bereichen Fertigung, Qualitätsmanagement sowie Betriebsführung hinzu. Sie folgt auf die kürzlich erfolgte Ernennung von Raymond W. Cohen zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats.

"Die umfassende Erfahrung von Herrn Sama in den Bereichen Fertigung, Qualitätsmanagementsysteme sowie Ausbau betrieblicher Kapazitäten für komplexe implantierbare Medizinprodukte wird für unser Unternehmen äußerst wertvoll sein, während wir uns auf die klinische Erprobung und die nächsten Entwicklungsphasen vorbereiten", sagte Edouard Fonck, Geschäftsführer von CAIRDAC.

Herr Sama ist derzeit Geschäftsführer von Spiro Medical, einem Unternehmen, das sich auf die Behandlung von Asthma mithilfe eines firmeneigenen Neuromodulationssystems konzentriert. Zuvor war er Leiter des operativen Geschäfts des börsennotierten Unternehmens Axonics, Inc., wo er für die Fertigung, das Qualitätsmanagement sowie die betrieblichen Strukturen verantwortlich war, die das geschäftliche Wachstum des Unternehmens unterstützten. Axonics wurde 2024 von Boston Scientific übernommen. Im Laufe seiner Karriere bekleidete Herr Sama verschiedene Führungspositionen im Betriebs- und Qualitätsmanagement zahlreicher Medizintechnikunternehmen. Er bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Medizintechnikbranche in den Verwaltungsrat von CAIRDAC ein.

"CAIRDAC hat eine neuartige Plattform für die Herzstimulation mit Energiegewinnung entwickelt", sagte Rinda Sama. "Ich freue mich darauf, das Team bei der Vorbereitung von ALPS auf die erste Erprobung am Menschen sowie beim Aufbau der für eine spätere Skalierung erforderlichen Kapazitäten in den Bereichen Qualitätsmanagement, Fertigung und Geschäftsbetrieb zu unterstützen."

Informationen zu CAIRDAC

Der weltweite Markt für Herzschrittmacher wird auf rund 5,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. CAIRDAC entwickelt ALPS, eine Plattform für die kabellose Herzstimulation, die sowohl die Zweikammerstimulation als auch künftig die Stimulation des Reizleitungssystems unterstützen und gleichzeitig die Abhängigkeit von herkömmlichen Systemarchitekturen mit begrenzter Batterielaufzeit verringern soll. Nach den präklinischen Ergebnissen, die 2026 in einem Abstract der Fachzeitschrift Europace vorgestellt wurden, bereitet das Unternehmen seine erste Studie am Menschen vor. Der Entwicklungsplan sieht vor, zunächst die CE-Kennzeichnung in Europa zu erlangen und anschließend eine zulassungsrelevante Studie in den USA durchzuführen. Zu den derzeitigen Investoren zählen Mérieux Equity Partners, Supernova Invest, Bpifrance, Sham Innovation Santé sowie Crédit Agricole Touraine et Poitou.

Das Gerät befindet sich noch in der Erprobung und ist bislang nicht zum Verkauf erhältlich.

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