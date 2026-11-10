Emittent / Herausgeber: Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V.
/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Rechtsunsicherheit bei Kapitalerhöhungen: Kapitalmarkt-KMU-Verband schlägt Gesetzesänderung vor
Frankfurt am Main, 10. November 2026 - Der Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e. V. (Kapitalmarkt-KMU-Verband) fordert eine gesetzliche Klarstellung beim vereinfachten Bezugsrechtsausschluss. Hintergrund ist eine Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) München, die eine seit Jahrzehnten etablierte Praxis bei Kapitalerhöhungen börsennotierter Unternehmen infrage stellt. Der Verband hat deshalb einen Vorschlag zur Ergänzung von § 186 Abs. 3 Aktiengesetz (AktG) an das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz sowie das Bundesministerium der Finanzen übermittelt.
"Der vereinfachte Bezugsrechtsausschluss ist für börsennotierte Unternehmen ein wichtiges Instrument, um kurzfristig Eigenkapital aufzunehmen. Wenn eine seit Jahrzehnten bewährte Praxis plötzlich mit erheblichen rechtlichen Unsicherheiten verbunden ist, trifft das insbesondere kleinere und mittlere Emittenten. Hier muss der Gesetzgeber für Klarheit sorgen", erklärt Ingo Wegerich, Präsident des Kapitalmarkt-KMU-Verbands.
OLG-Entscheidung stellt etablierte Praxis infrage
Verband schlägt gesetzliche Klarstellung vor
Das vollständige Positionspapier steht unter kapitalmarkt-kmu.de/aktuelles/ zur Verfügung.
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Über den Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V.
Der KMU-Verband mit Sitz in Frankfurt a. M. setzt sich seit 2017 insbesondere für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Kapitalmarktfinanzierung ein und tritt aktiv für die Belange des kapitalmarktorientierten Mittelstandes im Dialog mit der Politik, den Gesetzgebungsorganen, den Aufsichtsbehörden, den Institutionen des Kapitalmarkts, den Interessenverbänden und der Öffentlichkeit ein. Mitglieder sind KMU, Dienstleister, Finanzinstitute und Medien. Zum Vorstand gehören Ingo Wegerich (Rechtsanwaltskanzlei Wegerich), Holger Clemens Hinz (Quirin Privatbank AG), Dr. Marc Feiler (Bayerische Börse AG), Falko Bozicevic (BondGuide Media GmbH), Martin Schmeißer (Montega Markets GmbH), Dr. Mirko Sickinger (Heuking Kühn Lüer Wojtek) sowie Christoph Weideneder (Small & Mid Cap Investmentbank AG).
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