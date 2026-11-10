Unterföhring (ots) -Eine Tischlerin und ein Minister. Ein Altenpfleger und eine Parteivorsitzende. Eine Flugbegleiterin und ein Staatssekretär. Paul Ronzheimer hebt den Polit-Talk auf eine neue Stufe und holt Bürger und Politiker an einen Tisch: SAT.1 zeigt im Frühjahr 2027 zehn Folgen "Ronzheimer - Der Bürger-Talk" im Wochenrhythmus.Paul Ronzheimer: "Ich erlebe immer wieder, wie groß die Wut und Enttäuschung vieler Menschen über die Politik ist. Viele fühlen sich nicht mehr gehört, obwohl sie klare Vorstellungen davon haben, was sich ändern muss. Genau da wollen SAT.1 und ich ansetzen. Wir bringen Bürger und Politiker an einen Tisch. Ich will, dass die Menschen die Fragen stellen, die sie wirklich beschäftigen. Und dass Politiker nicht nur reden, sondern auch mal zuhören. Im Idealfall nehmen sie Ideen mit, auf die sie selbst noch nicht gekommen sind."Henrik Pabst, Chief Content Officer ProSiebenSat.1: "Das politische Interesse der Menschen in diesen Zeiten ist groß. Wir nehmen ihre Sorgen ernst, und es liegt in unserer Verantwortung als eines der größten deutschen Medienunternehmen, zu einer fundierten Meinungsbildung beizutragen. Deshalb wollen wir den Bürgern mit,Ronzheimer - Der Bürger-Talk' eine Stimme geben. Mit einer neuen Art von Polit-Talk, auf ProSiebenSat.1-Art: nahbar und menschlich, so wie es zu uns und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern passt."Marc Rasmus, u.a. verantwortlich für die ProSiebenSat.1-Factual-Programme: "Paul Ronzheimer ist einer der beliebtesten Journalisten Deutschlands. Er kennt die Bedürfnisse der Bürger, bringt sie zu den Entscheidungsträgern und schafft es wie kein anderer, beiden Welten so konstruktiv und auf Augenhöhe zu begegnen. In SAT.1 bringt er sie zusammen und ist der perfekte Gastgeber für unseren neuen Bürger-Talk, von dem wir im Frühjahr 2027 zehn Folgen zeigen werden.""Ronzheimer - Der Bürger-Talk" startet 2027 in SAT.1 und wird produziert von der RedSeven Entertainment GmbH.Über Paul Ronzheimer:Paul Ronzheimer ist einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands. In seinem Podcast "RONZHEIMER." spricht er täglich mit hochkarätigen Gästen über die zentralen Fragen des Weltgeschehens. Dafür wurde er 2025 mit dem Bambi ausgezeichnet. 2024 bekam Paul Ronzheimer den Werner Holzer Preis für herausragende Auslandsberichterstattung verliehen. Und bereits 2022 wurde der gebürtige Auricher zum "Journalist des Jahres" gekürt. In SAT.1 reiste der 41-Jährige in bisher zwei Staffeln für die Reportage-Reihe "Ronzheimer: Wie geht's, Deutschland?" durch die Republik und war im Vorfeld der Bundestagswahl 2025 mit Linda Zervakis Gastgeber von "Wahlcountdown - Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating" in SAT.1 und auf ProSieben. Außerdem ist Paul Ronzheimer erster Creator der neu gegründeten Plattform Axel Springer Creators. Zuvor war er jahrelang stellvertretender Chefredakteur bei BILD. Er arbeitet dort weiterhin als Kriegs- und Krisenreporter und berichtet als markenübergreifendes journalistisches Gesicht von Axel Springer auch für WELT TV, Politico und The Telegraph. Seine journalistische Karriere begann Paul Ronzheimer als Volontär bei der Emder Zeitung und besuchte anschließend die Axel Springer Akademie.Pressekontakt:Sandra MohrCommunications & PRemail: sandra.mohr@prosiebensat1.comPhoto Production & EditingClarissa Schreineremail: clarissa.schreiner@prosiebensat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6387366