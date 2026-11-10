Frankfurt am Main (ots) -Rechtzeitig zum Beginn der fünften Jahreszeit kündigt der hr zwei neue Fastnachts-Sendungen an: Bei "Bütt, Tusch & Theke - Fastnacht aus Fulda" am Montag, 1. Februar 2027 erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Fastnachtssitzung in Nahaufnahme mit dem Dreiklang aus Humor, Musik und Geselligkeit: mit kleiner Bühne und einer Theke, an der man gemeinsam schunkelt und feiert. Die neue Livesendung "Hessen Helau" am Samstag, 6. Februar 2027 ist eine Konferenzschalte von ausgewählten Fastnachtsumzügen Hessens. Das hr-fernsehen geht dorthin, wo gefeiert wird, direkt an die Strecke, nah an die Menschen, mitten rein ins bunte Geschehen und zeigt nicht nur einen Umzug, sondern vier gleichzeitig.Zum festen Programm der Fastnacht im hr gehören 2027 auch weiterhin "Die hessische Weiberfastnacht", "Rosa Wölkchen" - die einzige queere Fastnachtssendung im deutschen Fernsehen - sowie die Kultsendung "Hessen lacht zur Fassenacht", die erstmals am Dienstag, 26. Januar 2027 live gesendet wird. Auch "Der große Frankfurter Fastnachtszug" am Fastnachtssonntag, 7. Februar wird wieder live übertragen. Mit diesen Produktionen bildet sich die regionale Vielfalt der hessischen Fastnacht in all ihren Facetten ab.Der Ticketvorverkauf für die Sitzungen im hr-Sendesaal startet am Mittwoch, 11.11. um 11.11 Uhr. Es gilt: Schnell sein! Die Sitzungen sind meist innerhalb kürzester Zeit noch am selben Tag ausverkauft."Hessen lacht zur Fassenacht"Zum 57. Mal heißt es "Hessen lacht zur Fassenacht"! Sitzungspräsident Axel Heilmann lädt zur großen Fastnachtssitzung im hr-fernsehen ein und präsentiert einen Abend mit Publikumslieblingen, preisgekrönten Garden und neuen närrischen Talenten. Mit dabei sind unter anderem Woody Feldmann, Stephan Bauer, Corinna Kuhn alias "Die Dolle" und die Prinzengarde der Heddemer Käwwern. Gemeinsam mit vielen anderen hessischen Aktiven sorgen sie für Humor, Musik und ausgelassene Stimmung. Auch in diesem Jahr besteht der Elferrat aus hr-Zuschauerinnen und -Zuschauern, die in einer großen Aktion über Fernsehen, Radio und Online gefunden wurden.Live-Sendung: Dienstag, 26. Januar 2027, 20:15 UhrOrt: Sendesaal des Hessischen Rundfunks, FrankfurtTickets: 45 Euro (Kategorie 1) / 40 Euro (Kategorie 2) - www.hr-ticketcenter.de oder Tel. 069 / 155-2000"Die hessische Weiberfastnacht"Helau, ihr närrischen Weiber! Michaela Hartnagel-Keil führt auch 2027 als Sitzungspräsidentin durch die hessische Weiberfastnacht. Die gebürtige Hessin präsentiert eine Fastnachtsshow vom Feinsten. Mit trockenem Humor und Wortwitz sorgen Daphne de Luxe, Kättl Feierdach, La Signora, Frau Wäber und Elke Winter für Lacher, während Schlagerstar Miguel Gaspar die Herzen der Weiber höherschlagen lässt. Einlass nur für Frauen - und natürlich für als Frauen verkleidete Männer!Aufzeichnung: Donnerstag, 21. Januar 2027, 19:31 UhrOrt: Sendesaal des Hessischen Rundfunks, FrankfurtTickets: 35 / 40 Euro - www.hr-ticketcenter.de oder Tel. 069 / 155-2000"Rosa Wölkchen"Wenn im Sendesaal des hr wieder die "Rosa Wölkchen" aufziehen und Moderatorin Elke Winter die Bühne betritt, ist klar: Diese Fastnachtsshow wird bunt, schrill und herrlich witzig! Die Travestiekünstlerin aus Hamburg, die regelmäßig im legendären Schmidt Theater auftritt, moderiert die Show bereits zum dritten Mal. Mit dabei sind Comedian Sven Bensmann, Entertainer Tobi van Deisner und Travestiekünstlerin Olga Orange, die für jede Menge Lacher und unvergessliche Momente sorgen. Bei den "Rosa Wölkchen" ist Rosa Programm: auf der Bühne, bei den Kostümen und natürlich im ganzen Saal.Aufzeichnung: Sonntag, 17. Januar 2027, 19:31 UhrOrt: Sendesaal des Hessischen Rundfunks, FrankfurtTickets: 35 / 40 Euro - www.hr-ticketcenter.de oder Tel. 069 / 155-2000"Bütt, Tusch & Theke - Fastnacht aus Fulda"Neu im hr-fernsehen: "Bütt, Tusch & Theke" ist eine Fastnachtssitzung in Nahaufnahme mit dem Dreiklang aus Humor, Musik und Geselligkeit. In der Bütt werden Politik und Gesellschaft aufs Korn genommen, der Tusch unterstreicht den Witz, an der Theke wird geschunkelt und gefeiert. Gastgeber ist Oliver Weißenberger, Präsident der Fuldaer Karnevalsgesellschaft (FKG). Mit dabei sind unter anderem Kabarettist Michael Bleuel als "Franz Habersack" in authentischer Rhöner Mundart, der "Doc von Foll" mit politischen Betrachtungen sowie die beliebten Redner Markus Hackenberg und "Sandmännchen" Acki Elm. Musikalisch sorgen die "Föllsche Jonge" und die Gardeband der Florengäßner Brunnenzeche für Stimmung.Aufzeichnung: Donnerstag, 14. Januar 2027Ort: Saalbau Fuldaer Hof, Fulda-MaberzellErstsendung: Montag, 1. Februar 2027, 20:15 Uhr | Wiederholung: Sonntag, 7. Februar 2027, 20:15 Uhr"Hessen Helau" - Live-Konferenz von den schönsten Umzügen HessensDie Fastnachtsumzüge in Hessen sind Jahr für Jahr echte Publikumsmagnete: fröhlich, bunt und voller Energie. Am Fastnachtswochenende kommen vielerorts die Menschen zusammen, um die Straßenfastnacht zu feiern. Mit "Hessen Helau" ist der hr mittendrin statt nur dabei: direkt an den Zugstrecken, nah an den Menschen und mitten im närrischen Treiben. Die Live-Konferenz verbindet ausgewählte Umzüge Hessens in Kassel, Babenhausen, Gernsheim und Amöneburg und bringt die Stimmung von vielen Orten gleichzeitig auf die Bildschirme. So wird die hessische Straßenfastnacht zu einem gemeinsamen Live-Erlebnis.Live-Sendung: Samstag, 6. Februar 2027"Der große Frankfurter Fastnachtszug"Hessens größter Narrenzug zieht wieder durch die Frankfurter Innenstadt. Der hr überträgt den "Großen Frankfurter Fastnachtszug" live im hr-fernsehen und im Livestream. Tausende Aktive, fantasievolle Zugnummern und närrische Lebensfreude sorgen für Fastnachtsstimmung pur.Live-Sendung: Sonntag, 7. Februar 2027, 13:15 UhrDer hr informiert rechtzeitig vor der Ausstrahlung über die Sendetermine aller Sitzungen im hr-fernsehen sowie in der ARD Mediathek.Rückfragen an:Kulturmarketing Dr. Gerhard, Nicola von Heyking, 089-244116481, nvh@kulturmarketing-gerhard.dePressereferent, Sebastian Hübl, 069-155 3789, sebastian.huebl@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6387365