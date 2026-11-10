Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.515 Punkten berechnet und damit 0,9 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Rheinmetall und MTU, am Ende Symrise, die Deutsche Börse und Zalando.



"Die jüngsten Iran-Kommentare von Donald Trump lassen den Ölpreis fallen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Mit der Aussicht auf ausbleibende weitere Militärschläge fällt der Preis des schwarzen Goldes. Rohöl der Sorte Brent wird jetzt bei knapp über 90 Dollar gehandelt. Günstiger als jetzt war der Preis zuletzt im September." Dieser Rückgang des Ölpreises senke die Energiekosten für die Unternehmen und komme an den Börsen entsprechend gut an. "Der Iran-Krieg wird in den Kursen jetzt Schritt für Schritt ausgepreist."



"Auch der Dax profitiert von der Rückkehr der guten Stimmung", so Altmann. Der Rückgang des Ölpreises führe auch in Europa zu einer Kauflaune bei den Anlegern. "Das Allzeithoch aus der vergangenen Woche ist für den Dax wieder in Reichweite."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,1243 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8894 Euro zu haben.





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