Bensheim (ots) -Viele Menschen schieben das Thema Testament lange vor sich her. Laut einer Deutsche-Bank-Studie zum Thema Erben und Vererben beschäftigen sich 64 Prozent der Befragten ungern damit. Dabei kann eine rechtzeitige Nachlassregelung Streit vermeiden und sicherstellen, dass der eigene Letzte Wille wirklich umgesetzt wird. Darüber informiert die Christoffel-Blindenmission (CBM).Der Handlungsbedarf ist groß: Nur jeder Dritte hat überhaupt ein Testament. Gleichzeitig wünschen sich 41 Prozent mehr Offenheit im Umgang mit dem Thema Erben. Gute Vorsorge verhindert Streit und entlastet Angehörige. Außerdem sorgt sie dafür, dass mit dem Vermögen das passiert, was der Verstorbene möchte.Wenn nicht nur der Familienkreis bedacht werden soll oder wenn es keine Familie gibt, kann auch eine gemeinnützige Organisation im Testament berücksichtigt werden. Besonders relevant ist das für die neun Prozent der Deutschen ohne gesetzliche Erbinnen und Erben: Wenn sie ihren Nachlass nicht regeln, fällt er automatisch dem Staat zu.Mit dem Vermögen Zukunft gestaltenEine Organisation wie die Christoffel-Blindenmission (CBM) zu bedenken, ermöglicht Hilfe über das eigene Leben hinaus. So können Menschen mit Behinderungen in Armutsregionen medizinisch unterstützt werden, Rehabilitation oder Bildung erhalten und so besser an der Gesellschaft teilhaben."Ein Testament ist mehr als ein juristisches Dokument. Es ist eine sehr persönliche Entscheidung darüber, welche Werte bleiben sollen", sagt Carmen Maus-Gebauer von der CBM. "Wer gemeinnützig vererbt, kann langfristig dazu beitragen, dass Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben führen."Die CBM empfiehlt, ein Testament sorgfältig vorzubereiten und bei rechtlichen Fragen notarielle oder anwaltliche Beratung in Anspruch zu nehmen. Interessierte können sich bei der CBM über Möglichkeiten des gemeinnützigen Vererbens informieren.Über die CBMDie Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt zu den international führenden Organisationen für inklusive Entwicklungszusammenarbeit. Sie unterstützt Menschen mit Behinderungen in den ärmsten Ländern der Welt - und das seit fast 120 Jahren. Gemeinsam mit ihren lokalen Partnern sorgt sie dafür, dass sich das Leben von Menschen mit Behinderungen grundlegend und dauerhaft verbessert. Sie leistet medizinische Hilfe und setzt sich für gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe ein. Ziel ist eine inklusive Welt, in der Menschen mit und ohne Behinderungen ihre Fähigkeiten einbringen können und niemand zurückgelassen wird. Im Jahr 2025 förderte die CBM 385 Projekte in 35 Ländern. Mehr unter www.cbm.de.Pressekontakt:CBM-Pressestelle:Marion MuhaliaTel.: 06251-131 341E-Mail:presse@cbm.orgOriginal-Content von: cbm Christoffel-Blindenmission e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37342/6387388