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Die Technologiewerte erholen sich nach dem Ausverkauf kräftig. Der Nasdaq 100 gewann gestern 3,5 Prozent. AMD sprang nach der angekündigten Zusammenarbeit mit Google Cloud um gut 13 Prozent nach oben. Nvidia verlor dagegen weitere 4,3 Prozent im Zusammenhang mit der Affäre um Vorstandschef Jensen Huang. Der DAX kratzt schon wieder am Allzeithoch.Entlastung kommt vom Ölmarkt. Brent fiel gestern um knapp sechs Prozent auf 92 Dollar 57 und gibt heute früh weiter nach. Trump hält neue Angriffe auf den Iran vorerst für unnötig. Reuters berichtet von deutlich steigender Produktion in den Staaten am Golf. Der Ölfluss durch Hormus läuft auf 80 % des Normalniveaus.Die Unternehmenszahlen zeigen weiter eine hohe Chipnachfrage. TSMC steigerte den Oktoberumsatz um knapp 60 Prozent. Infineon liegt beim operativen Quartalsergebnis leicht über den Erwartungen. Der Jahresausblick entspricht ungefähr dem Konsens. Das Umsatzziel für Rechenzentren steigt aber kräftig auf annähernd vier Milliarden Euro.Bayer erhält in den USA die Zulassung für Asundexian zur Vorbeugung weiterer Schlaganfälle bei bestimmten Risikopatienten. Henkel bestätigt das starke Quartalswachstum von 6,5 Prozent. Erwartet waren 4,1 Prozent. Diese positive Überraschung war bereits seit Ende Oktober bekannt.Bei Anthropic müssen die Börsenunterlagen korrigiert werden. Die zunächst genannten Konditionen für eine Platzierung von bis zu 69 Milliarden Dollar sind zurückgezogen. Das irritiert. Und in Abu Dhabi beginnen heute neue Ukraine-Gespräche. Die Hoffnungen auf einen schnellen Durchbruch bleiben gering.Im neuen Aktionärsnbrief ab morgen abrufbar um 15:00 erklären wir welche Rolle Hedgefunds am KI-Ausverkauf gespielt haben. Hier geht es zum Aktionärsbrief:Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe