München (ots) -- Valeska und Serkan kämpfen mit hohen Rechnungen nach ihrer Hochzeit- Sascha plant eine Überraschung für Mike auf dem CSD- Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Rückkehr nach Trier-West" am 10. November 2026 um 20:15 Uhr, immer dienstags bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+In Trier-West bringt der Alltag für die Bewohner neue Herausforderungen mit sich. Nach ihrer Hochzeit müssen Valeska und Serkan feststellen, dass das gemeinsame Glück finanzielle Folgen hat. Für Sascha und Mike steht ein besonderer Ausflug nach Köln an - inklusive einer romantischen Geste, von der Mike noch nichts ahnt. Ralf hofft derweil, seine gesundheitlichen Beschwerden künftig mit selbst angebauten Hanfpflanzen lindern zu können. Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Rückkehr nach Trier-West" - am 10. November 2026, immer dienstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Für Valeska und Serkan beginnt nach der Hochzeit der gemeinsame Alltag und stellt die kleine Familie vor finanzielle Hürden. Durch die Eheschließung hat die 33-Jährige ihren Anspruch auf einen Unterhaltsvorschuss verloren. Hinzu kommt, dass Serkan derzeit kein eigenes Einkommen erhält. Um über die Runden zu kommen, beantragt Valeska einen Lebensmittelgutschein. Doch damit nicht genug: Eine Gasnachzahlung von mehreren tausend Euro sorgt für weitere Sorgen. Offenbar ist bei der Installation der Therme ein Fehler passiert. Jetzt steht das Paar vor der Frage, wer für die hohe Rechnung aufkommen muss.Für Sascha und Mike steht ein aufregender Tag an. Das Paar reist gemeinsam zum Christopher Street Day nach Köln. Dort wollen sie die bunte Veranstaltung genießen und ein Zeichen für Vielfalt und Akzeptanz setzen. Für Sascha hat der Ausflug jedoch noch eine besondere Bedeutung: Der 28-Jährige steckt vorsorglich einen Ring ein, während Mike völlig ahnungslos ist. Macht Sascha ihm wirklich einen Antrag?Ralf beschäftigt sich mit seiner Gesundheit. Der 59-Jährige leidet unter anderem an Diabetes und COPD und hat immer wieder mit Schmerzen zu kämpfen. Nun will er eine neue Methode ausprobieren. Seit der Teillegalisierung von Cannabis möchte Ralf eigene Hanfpflanzen anbauen. Erfahrung im Gärtnern bringt er kaum mit, weshalb er Unterstützung von seiner Schwiegertochter Peggy bekommt. Ob Ralfs grünes Projekt Früchte trägt?Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Rückkehr nach Trier-West" am 10. November 2026 um 20:15 Uhr, immer dienstags bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird von UFA SHOW & FACTUAL GmbH produziert.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Hartz und herzlich - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/hartz-und-herzlich)Über "Hartz und herzlich":"Hartz und herzlich" beleuchtet die Zustände in verschiedenen Städten Deutschlands mit einer hohen Arbeitslosenquote. Die Doku-Reihe blickt auf das Leben der dortigen Bewohner und erzählt die Geschichten der Personen, die am Rande des Existenzminimums stehen. Wie bestreiten Menschen ihren Alltag, die mit ähnlichen Rahmenbedingungen konfrontiert sind? Welche Hoffnungen, Träume und Schicksalsschläge beschäftigen sie?Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6387411