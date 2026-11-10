Köln - Nach einem überraschenden Auftrieb in diesem Jahr trübt sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft wieder ein. Das zeigt die neue Konjunkturumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die am Dienstag veröffentlicht wurde. Knapp ein Drittel der privaten Unternehmen beabsichtigt demnach, 2027 Personal abzubauen, im Frühjahr waren es 29 Prozent. Nur rund jedes sechste will seine Belegschaft im kommenden Jahr vergrößern. 80 Prozent davon rechnen damit, 2027 weniger oder rund genauso viel zu produzieren wie in diesem Jahr.



Besonders betroffen ist die Baubranche, die gleich doppelt unter dem Irankrieg leidet. Der Konflikt hat eine Energiekrise ausgelöst, die energieintensive Branchen stark belastet. Das hat zugleich die Inflation steigen lassen - und damit die Zinsen. Das verteuert Kredite, auf die die Baukunden angewiesen sind. Die Folge: Vor einem Jahr rechneten rund 23 Prozent der Bauunternehmen damit, im nächsten Jahr weniger zu produzieren. Jetzt sind es rund 26 Prozent. Trotz Sondervermögen und Bau-Turbo liegt die Wertschöpfung der Branche mehr als 20 Prozent unter dem Niveau von 2019.



In der Industrie hat sich der kurze Aufwärtstrend nicht verfestigt. 47 Prozent der Industrieunternehmen melden eine schlechtere Lage als vor einem Jahr, im Frühjahr waren es knapp 43 Prozent. Nur rund 19 Prozent wollen ihre Investitionen steigern, knapp 30 Prozent der Industrieunternehmen rechnen mit Personalabbau. Immerhin erwarten knapp 23 Prozent, 2027 mehr zu produzieren. Produktionsrückgänge sehen dagegen 28 Prozent der Industriefirmen. Die Bruttowertschöpfung der Industrie liegt weiter unter dem Niveau von 2019.



"Das Strohfeuer der Konjunktur erlischt im kommenden Jahr schon wieder", sagte IW-Konjunkturchef Michael Grömling. Die privaten Unternehmen der deutschen Wirtschaft verharren in der längsten Phase negativer Erwartungen seit 2005 - und das bei Produktion, Beschäftigung und Investitionen. "Auf Besserung von außen sollte Deutschland nicht hoffen. Umso wichtiger ist jetzt, die anvisierten Reformen umzusetzen", so der Experte.





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