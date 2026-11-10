Chart des Tages: NATGAS - Steht uns ein wetterbedingter Short Squeeze bevor?

Im deutlichen Kontrast zur Entwicklung an den europäischen Erdgasmärkten legt US-Natural-Gas (Henry Hub) diese Woche mit spürbarem Momentum zu. Am Montag stiegen die Notierungen um über 4 - auf rund 3,10 USD/MMBtu - das höchste Niveau seit Mitte Oktober. Am heutigen Vormittag setzt sich die Bewegung in Richtung 3,20 USD fort.

Damit verzeichnet Erdgas seit Monatsbeginn ein Plus von fast 10 - notiert im Jahresverlauf (YTD) jedoch weiterhin rund 11,1 - und auf Jahressicht (YoY) 28,4 - im Minus.

Rein fundamental ist die Rallye auf den ersten Blick fragil: Die US-Lagerbestände wachsen derzeit schneller als im saisonalen Fünfjahresschnitt, und die Langfristprognosen für November deuten auf milde Temperaturen hin. Doch der eigentliche Treibstoff liegt in der Marktpositionierung: Großspekulanten sind so massiv short positioniert wie selten zuvor in der Geschichte. Gleichzeitig zeigen die Wettermodelle erstmals seit Wochen konkrete Anzeichen arktischer Kaltluft.

Fundamentaldaten: Lageraufbau stützt Bären - noch

Der jüngste Bericht der US-Energiebehörde EIA wies für die Woche bis zum 30. Oktober einen Lageraufbau von 77 Milliarden Kubikfuß (Bcf) aus. Das lag zwar um 4 Bcf unter den Markterwartungen, jedoch 16 Bcf über dem Fünfjahresdurchschnitt dieser Periode:

Gesamtbestand: 3.801 Bcf (54 Bcf bzw. +1,4 - über dem 5-Jahres-Mittelwert; 109 Bcf unter Vorjahresniveau).

Trendwende: Der Lagerüberhang wächst die zweite Woche in Folge, nachdem zuvor zehn Wochen in Folge ein Rückgang von den Höchstständen (+198 Bcf im August) zu beobachten war.

Prognose: Natural Gas Intelligence (NGI) schätzt für den anstehenden Donnerstag-Bericht einen weiteren Aufbau von 67 Bcf, womit der Überschuss auf rund 81 Bcf steigen würde.

Hauptgrund ist der milde Herbstbeginn: Nach Daten der NOAA lag die Zahl der Heizgradtage (Heating Degree Days, HDD) zwischen dem 30. Oktober und 5. November 21 - unter der Norm. El Niño hinterlässt bereits deutliche Spuren in der Heizsaison - ein Warnsignal für zu euphorische Bullen, denn ein solcher Rebound kann bei Wetterumschwüngen ebenso schnell wieder abverkauft werden....

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