DAX Prognose für Dienstag, 10.11.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.770 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte mit Aufnahme des vorbörslichen Handels bereits das Tagestief. Es ging von hier aus mit Aufnahme des Xetra Handels teilweise dynamisch und mit Momentum aufwärts. Der DAX konnte sich bis zum Abend an und über die 26.250 Punkte Marke schieben. Zum Wochenbeginn hat der DAX einen Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich konnte der Index weiter zulegen und das Tageshoch über der 26.500 Punkte-Marke formatieren. Der DAX ging bei 26.448 Punkten aus dem Tageshandel. Per Xetra Schluss notierten gestern (09.11.2026) 29 Aktien im Plus, 11 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte die Siemens Energy Aktie an, die sich um 6,42 Prozent verteuerten, Infineon gewann 5,71 Prozent, Airbus legte um 5,47 Prozent zu.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Starke Kurserholung: Der DAX startete bei 25.770 Punkten mit dem Tagestief und kletterte dynamisch bis auf ein nachbörsliches Hoch über 26.500 Punkten.

Technisches Signal: Sowohl im 1-Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart notiert der Leitindex oberhalb aller relevanten Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200); das Setup ist kurzfristig klar bullisch .

Tendenz für heute: Mit einer Vorbörse bei 26.524 Punkten wird ein seitwärts bis aufwärts gerichteter Handelstag favorisiert (Bull-Wahrscheinlichkeit: 55 %).

DAX Aktuell: Rückblick auf den Handelstag (09.11.2026)

Der deutsche Leitindex eröffnete gestern Morgen bei 25.770 Punkten im vorbörslichen Handel, markierte dort direkt sein Tagestief und zog mit Aufnahme des regulären Xetra-Handels dynamisch an. Bis zum Abend überwand der Index die Hürde bei 26.250 Punkten mühelos. Nachbörslich setzte sich die Rally fort und führte zu einem Tageshoch über 26.500 Punkten; der Tagesschluss notierte fest bei 26.448 Punkten.

Marktbreite - Top/Flop-Aktien

Zum Xetra-Schluss standen 29 Gewinner lediglich 11 Verlierern gegenüber:

Top-Performer: Siemens Energy (+6,42 - Infineon (+5,71 - Airbus (+5,47 %)

Underperformer: Fresenius Medical Care (-2,34 - Siemens Healthineers (-2,32 - Symrise (-1,44 %)

Kennzahlen: Erwartung vs. Ist

Kennzahl 06.11. (Vortag) 09.11. Erwartet 09.11. Ist Tageshoch (TH) 26.153 26.048 26.526 Tagestief (TT) 25.622 25.662 25.727 Xetra-Schluss 25.820 - 25.267 Tagesschluss (22 Uhr) 25.681 - 26.448 Handelsspanne (Range) 531 Pkt. - 799 Pkt.

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