EQS-News: Bedsure
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HAMBURG, Deutschland, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Wenn die Temperaturen sinken wird das Zuhause zu wichtigsten Ort für entspannte Abende oder Zeit mit der Familie. Eine Decke auf dem Sofa, eine wärmende Bettdecke sorgen für den richtigen Komfort in der kalten Jahreszeit. Bedsure bietet im Aktionszeitraum von Black Friday und Cyber Monday vom 19. bis 30. November mit rabattierten Angeboten das richtihge Angebot für jeden: Unter dem Versprechen "Get Cozy" bringt die Marke weiche Materialien, praktisches Design und qualitätsbewusst ausgewählte Wohn- und Schlaftextilien in Wohn- und Schlafzimmer.
Komfort und Wärme, wenn es besonders kalt wird
Extra-Gemütlichkeit für Selfcare-Momente
Wärme mit sanftem Hautgefühl - Bettdecken ohen Bezug
Über Bedsure
Bedsure ist eine Marke für einen kuschelig-weichen, stilvollen und gemütlichen Lebensstil im Alltag, die sanfte Bettwäsche, Kuschel- und Tagesdecken und Wohn-Essentials für den Alltag entwirft. Mit mehr als fast fünf Jahrzehnten Textil-Know-how vereint Bedsure sorgfältig ausgewählte Materialien, praktisches Design und gleichbleibende Qualität in den Bereichen Bettwäsche, Schlaflösungen, stilvollen Kollektionen, Produkte aus natürlichen Materialien und Haustierartikel. Geleitet von dem "Get Cozy"-Versprechen, trägt Bedsure dazu bei, jeden Tag im eigenen Zuhause entspannter, stilvoller und nach dem eigenen Stil zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website.
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10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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