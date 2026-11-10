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Wärme für kalte Tage: Bedsure macht das Zuhause zum Black Friday und Cyber Monday winterfest



10.11.2026 / 10:05 CET/CEST

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HAMBURG, Deutschland, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Wenn die Temperaturen sinken wird das Zuhause zu wichtigsten Ort für entspannte Abende oder Zeit mit der Familie. Eine Decke auf dem Sofa, eine wärmende Bettdecke sorgen für den richtigen Komfort in der kalten Jahreszeit. Bedsure bietet im Aktionszeitraum von Black Friday und Cyber Monday vom 19. bis 30. November mit rabattierten Angeboten das richtihge Angebot für jeden: Unter dem Versprechen "Get Cozy" bringt die Marke weiche Materialien, praktisches Design und qualitätsbewusst ausgewählte Wohn- und Schlaftextilien in Wohn- und Schlafzimmer. Komfort und Wärme, wenn es besonders kalt wird

Wer schnell friert, muss nicht sofort mehr heizen. Mit der Bedsure Flanell-Heizdecke in Uni (UVP*: 54,99 EUR; Discount bis zu 20 %) lässt dich die Wärme gezielt in sechs Heiz- und zehn Zeitstufen von einer bis zehn Stunden gezielt und individuell genießen. Die integrierte Abschaltautomatik sorgt dafür, dass sich die Decke automatisch nach acht Stunden abschaltet. Extra-Gemütlichkeit für Selfcare-Momente

Einkuscheln vor dem Fernseher, Lesen auf der Couch - wenn es kalt wird, brauchen wir manchmal ein wenig mehr Selbstfürsorge. Die Bedsure Bubble Kuscheldecke (UVP*: 21,99 EUR; Discount bis zu 25 %), Bedsure Kunstfell-Kuscheldecke mit Bubble-Struktur (UVP*: 46,99 EUR, Discount: bis zu 20 %) oder die Bedsure Sherpa Kuscheldecke (UVP*: 27,99 EUR, Discount: bis zu 32 %) sind flauschig, angenehm warm und dennoch leicht. Sie bringen sofortige Gemütlichkeit ins Wohnzimmer und eignen sich ebenso als praktische Wärme mit sanftem Hautgefühl - Bettdecken ohen Bezug

Im Schlafzimmer stehen Wärme und ein angenehmes Hautgefühl im Winter besonders im Fokus. Die Bettdecken ohne Bezug von Bedsure wurden für direkten Hautkontakt entwickelt: Sie fühlen sich sanft an, bieten zugleich Wärme und Atmungsaktivität und machen das lästige Be- und Abziehen der Bettwäsche überflüssig. Die Bedsure Bettdecke Ohne Bezug mit 300 GSM (UVP*: 45,99 EUR; Discount bis zu 39 %) kombiniert ein sicheres und zuverlässiges, atmungsaktives OEKO-TEX-100-zertifiziertes Polyestergewebe mit psorgfältiger -- für Menschen mit empfindlicher Haut und Haushalte mit Haustieren. Wer es besonders warm und kuschelig mag, für den ist in den Wintermonaten das Modell auch als Bettdecke ohne Bezug mit 450 GSM (UVP* 37,99 EUR; Discount bis zu 20 %) als besonders wärmende Variante die richtige Wahl. Über Bedsure Bedsure ist eine Marke für einen kuschelig-weichen, stilvollen und gemütlichen Lebensstil im Alltag, die sanfte Bettwäsche, Kuschel- und Tagesdecken und Wohn-Essentials für den Alltag entwirft. Mit mehr als fast fünf Jahrzehnten Textil-Know-how vereint Bedsure sorgfältig ausgewählte Materialien, praktisches Design und gleichbleibende Qualität in den Bereichen Bettwäsche, Schlaflösungen, stilvollen Kollektionen, Produkte aus natürlichen Materialien und Haustierartikel. Geleitet von dem "Get Cozy"-Versprechen, trägt Bedsure dazu bei, jeden Tag im eigenen Zuhause entspannter, stilvoller und nach dem eigenen Stil zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/warme-fur-kalte-tage-bedsure-macht-das-zuhause-zum-black-friday-und-cyber-monday-winterfest-302934359.html



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