Chur - Cyberkriminelle haben das Medizinische Zentrum Gleis D und die Apotheke Medi Porta in Chur angegriffen. Dabei erbeuteten sie sensible Patienten- und Mitarbeiterdaten. Die Ransomware-Bande Cloak behauptet, 87 Gigabyte an Daten gestohlen zu haben. Die medizinische Versorgung läuft derweil normal weiter. Das Medizinische Zentrum Gleis D und die dazugehörige Apotheke Medi Porta in Chur sind Opfer eines Cyberangriffs geworden. Wie das Gesundheitszentrum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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