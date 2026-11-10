Samsung arbeitet schon am nächsten Update für seine Galaxy-Smartphones. One UI 9.5 könnte nach ersten Informationen noch mehr KI in Form des Sprachassistenten Bixby auf die Geräte bringen. Obwohl One UI 9 noch für weitere Galaxy-Smartphones Schritt für Schritt ausgerollt wird, steht die Arbeit für Samsung nicht still. Die Entwickler:innen des Tech-Giganten tüfteln schon jetzt an der nächsten Version des Betriebssystems. One UI 9.5 könnte im Vergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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